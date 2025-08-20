Operația care i-ar putea prelungi cariera unui fost campion mondial de snooker: Stuart Bingham joacă ultima carte

Campion mondial la snooker în 2015, Stuart Bingham se află într-un moment decisiv al carierei. Englezul în vârstă de 49 de ani spune că va suferi o operație delicată la ochi în încercarea de a-și prelungi cariera de jucător profesionist.

Citat de mirror.co.uk, Bingham spune că a decis să „arunce zarurile” cu o operație delicată, iar totul în incercarea disperată de a nu-și încheia cariera în snookerul profesionist mondial.

„Îmi <aranjez> ochii. Am ajuns la un punct în care am încercat orice altceva și am observat că în ultimele 3-4 luni vederea mea se înrăutățește.

S-ar putea să fie din cauza unei lipse de încredere. Să sperăm că va fi cheia pe care încerc să o deblochez”, a explicat Bingham, conform sursei citate.

Eliminat dramatic în optimile Mastersului din Arabia Saudită, a fost învins de Elliot Slessor, Bingham spune că se află într-un punct critic din punct de vedere al problemelor de la ochi.

Ajuns pe locul 21 în ierarhia mondială, Bingham este conștient de faptul că timpul nu stă în loc și că viața de sportiv profesionist este extrem de scurtă. Tocmai de aceea Stuart s-a decis să facă operația care l-ar putea scăpa de probleme.

„E ca și cum aș arunca un zar. Nu va face decât să-mi ajute viața departe de masă… Să sperăm că voi arunca zarurile și va fi bine pentru mine.

Sezonul acesta nu a fost grozav. Încerc să îmi găsesc jocul. Am un tac nou. Dar încă tremur puțin pe ici pe colo. E greu să am încredere”, transmite Bingham.

Anthony Hamilton a trecut printr-o intervenție similară în trecut, iar acum Bingham speră să obțină același efect benefic asupra jocului său.

De altfel, Stuart a mai avut probleme în ultimul timp, el recunoscând că a traversat o perioadă în care s-a confruntat cu o pierdere bruscă a încrederii în execuție.

„Când am jucat cu Mark Selby săptămâna trecută s-a simțit din plin (n.r. această pierdere bruscă a încrederii). Am simțit cum brațul nu m-a ascultat la anumite lovituri. Bilele intrau totuși, dar nu știu dacă va fi mai bine săptămâna viitoare”, preciza Stuart Bigham în luna martie a acestui an.

Englezul a apelat la un specialist pentru a încerca să rezolve problema.

„Sezonul acesta nu a fost grozav… dar poate că această intervenție va fi cheia”, a precizat Bingham.

Fostul campion mondial se află la un moment de cotitură al carierei: între o operație riscantă, schimbarea tacului și lupta cu propria încredere.

