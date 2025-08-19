Reinventarea unui campion: Cum a reușit Neil Robertson să revină în topul snookerului mondial

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Neil Roberston este din nou în lumina reflectoarelor, australianul cucerind, după o finală epică, titlul la Mastersul Arabiei Saudite de snooker. Australianul în vârstă de 43 de ani a vorbit despre secretul reinventării sale, la baza succesului stând colaborarea fructuoasă cu psihologul sportiv Helen Davis și mentorul Joe Perry.

Colaborarea cu psihologul sportiv Helen Davis și mentorul Joe Perry l-a ajutat pe Neil Robertson să se reinventeze

În urmă cu un an de zile, Neil ieșise din TOP 16 mondial și a ratat prezența pe tabloul principal de la Crucible (Campionatul Mondial) după ce a pierdut în calificări.

Prezentul este însă unul strălucitor, iar Neil spune că pe lângă faptul că a muncit din greu a contat enorm colaborarea cu psihologul sportiv Helen Davis și mentorul Joe Perry.

„Aceasta este o revenire uriașă de la <fundul> clasamentului. Lucrurile nu ar fi putut fi mai rele pentru mine acum 18 luni. Așa că, pentru că am reușit să-mi revin în felul în care am făcut-o, cred că este o poveste frumoasă”, a spus Robertson, vizibil emoționat, citat de metro.co.uk.

Succesul său nu s-ar fi putut întâmpla fără schimbările majore făcute în ultima perioadă. Robertson și-a construit o echipă mică, dar puternică: psihologul sportiv Helen Davis și mentorul Joe Perry.

„Helen mi-a transformat viața, chiar a făcut-o. La prima întâlnire cu ea mi-am zis: Wow, chiar vreau să fac asta!

Întotdeauna am crezut că sunt foarte puternic din punct de vedere mental, ceea ce sunt, dar cred că atunci când vezi un specialist real, un psiholog sportiv…(n.r. lucrurile se schimbă)

Te uiți la jucătorii de tenis și la jucătorii de golf, ei mulțumesc întotdeauna echipei lor ori de câte ori câștigă, știi că primii oameni cărora le mulțumesc este echipa lor.

Asta este ceea ce am reușit să stabilesc cu Helen Davis, care a lucrat cu campionii de la Wimbledon, și cu Joe.

La începutul verii, noi trei am fost la un apel Zoom și am vorbit timp de aproximativ două ore despre care este planul pentru acest sezon, mentalitatea, stilul de joc, ceea ce vrem să realizăm și să văd că totul vine împreună atât de repede este uimitor”, a transmis Neil Robertson.

În plus, australianul în vârstă de 43 de ani a pus accent și pe condiția fizică.

„Fizic, sunt în cea mai bună formă în care am fost vreodată. Am pierdut acea finală anul trecut pentru că nu eram eu. Acum nu m-am simțit obosit deloc și e pentru prima dată când câștig un eveniment în care nu s-a întâmplat asta” – Neil Robertson.

Succesul fantastic de la Mastersul Arabiei Saudite este unul cu atât mai important cu cât a venit împotriva lui Ronnie O’Sullivan, jucător considerat cel mai bun din istoria snookerului.

Neil spune că are o relație aparte cu Ronnie și detaliează acest lucru.

„Mă sună destul de des (n.r. O’Sullivan). Vrea să mă vadă câștigând mai multe titluri mondiale și mai multe turnee. Să ai acest tip de relație cu el este tare special.

Nu am mai trăit așa ceva în viața mea (n.r. o asemenea finală). Să pot rezista presiunii și să fiu prima persoană care i-a ținut piept în această săptămână, când a revenit fantastic de la 2-7, este mai plăcut decât dacă aș fi câștigat cu 10-4 sau 10-5”, completează Robertson.

Întrecerea din Arabia Saudită a fost doar al doilea eveniment de clasament al sezonului 2025/26 din snookerul mondial.

A fost titlul cu numărul 26 din cariera lui Robertson, succes care a venit cu 10-9 (în frame decisiv) contra lui Ronnie O’Sullivan. Australianul a condus cu 7-2, dar Ronnie a revenit senzațional și a ajuns să răstoarne scorul de pe tabelă: 9-8.

Robertson a reușit însă să se mobilizeze la timp, iar break-urile de 101 și 87 i-au garantat câștigarea trofeului de la Mastersul Arabiei Saudite.

Robertson a urcat pe locul trei mondial după acest succes de la Jeddah. Reamintim că australianul a câștigat titlul mondial de la Crucible la ediția din 2010.