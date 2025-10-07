Energia regenerabilă a depăşit pentru prima dată cărbunele ca principală sursă de electricitate, la nivel global

Energia regenerabilă a depăşit pentru prima dată cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial. Datele furnizate de EMBER arată că expansiunea puternică a energiei solare şi eoliene a fost suficientă pentru a acoperi integral creşterea cererii globale de electricitate, scie BBC, citată de Rador.

Noile date arată că lumea avansează în ritmuri diferite. Ţările în curs de dezvoltare conduc acum tranziţia energetică, în timp ce dominaţia Chinei în industria globală a tehnologiilor verzi rămâne incontestată.

China a adăugat în prima jumătate a acestui an mai multă capacitate solară şi eoliană decât restul lumii la un loc. India a înregistrat, de asemenea, o creştere a energiei regenerabile care a depăşit cererea de electricitate.

Însă în unele ţări dezvoltate, în special în Statele Unite şi Uniunea Europeană, cererea de energie a crescut mai repede decât producţia din surse curate, ceea ce a dus la o revenire a utilizării cărbunelui şi gazului.