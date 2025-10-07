Președintele CJ Iași îi dă dreptate ministrului Sănătății: sunt prea puține chiuvete la ATI la Spitalul de Copii / „S-au cheltuit 138 milioane de lei. Crede cineva că ar fi fost un capăt de țară să mai montăm încă 12?”

Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași dispune de chiuvete, însă acestea nu sunt suficiente și nici conforme cu cerințele legale.

„Ziarul de Iași” a verificat la fața locului și a constatat că, deși există chiuvete, acestea sunt, în majoritatea cazurilor, amplasate una la două saloane, fiind situate în grupurile sanitare destinate pacienților, nu în spațiile de îngrijire. În momentul de față, legea din România prevede ca ele să fie mai multe și câte una în fiecare salon.

„Nu există în unitatea ATI chiuvete pentru dezinfectarea mâinilor personalului”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după vizita efectuată la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Afirmația ministrului a declanșat un schimb de replici publice între acesta și Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, care a susținut că secția dispune de chiuvete conforme.

„În principiu, fiecare salon de ATI ar trebui să fie dotat cu o chiuvetă, însă aceasta și zona din jurul ei trebuie să fie amplasate la o distanță corespunzătoare față de paturile de spitalizare.

Conform Ordinului 1500 privind organizarea secțiilor de terapie intensivă este obligatorie existența chiuvetelor în astfel de unități. Totuși, utilizarea lor trebuie făcută cu prudență, pentru a evita riscul de contaminare.

În timpul spălării mâinilor, jetul de apă sau stropii pot provoca aerosolizarea și dispersarea bacteriilor multirezistente care se pot afla pe suprafețele din apropiere. Astfel, pentru aplicarea corectă a legislației, chiuvetele trebuie să existe, dar amplasarea și utilizarea lor trebuie gestionate cu atenție, astfel încât zona din jur să nu fie contaminată în timpul actului de igienă”, a declarat prof.dr. Doina Azoicăi, medic specialist în epidemiologie.

„Astăzi, saloanele de terapie intensivă funcționează și dispun de grupuri sanitare dotate cu chiuvete, așa cum a fost avizat de Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică. Proiectul de modernizare a vizat întreaga unitate, inclusiv corpul B, care are patru saloane ATI cu câte o rezervă fiecare, toate fiind prevăzute nu doar cu grup sanitar, ci și cu chiuvete aferente acestor saloane. Doar pe proiectul de reabilitare s-au cheltuit 138 de milioane de lei. Crede cineva că ar fi fost un capăt de țară să mai montăm încă 12 chiuvete în cele șase saloane, care practic au 12 încăperi? Vom monta tot ce este nevoie să montăm sau să cumpărăm, tocmai ca aceste unități medicale din subordinea Consiliului Județean Iași să respecte normativele și solicitările legale ale Direcției de Sănătate Publică Iași”, a precizat Alexe.