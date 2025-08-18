Modificări importante în clasamentul mondial de snooker după Mastersul Arabiei Saudite

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mastersul Arabiei Saudite s-a încheiat cu victoria spectaculoasă a lui Neil Roberston (10-9 cu Ronnie O’Sullivan), iar mai multe modificări au avut loc în clasamentul mondial de snooker după încheierea acestei competiții.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întrecerea din Arabia Saudită a fost doar al doilea eveniment de clasament al sezonului 2025/26 din snookerul mondial.

A fost titlul cu numărul 26 din cariera lui Robertson, succes care a venit cu 10-9 (în frame decisiv) contra lui Ronnie O’Sullivan. Australianul a condus cu 7-2, dar Ronnie a revenit senzațional și a ajuns să răstoarne scorul de pe tabelă: 9-8.

Robertson a reușit însă să se mobilizeze la timp, iar break-urile de 101 și 87 i-au garantat câștigarea trofeului de la Mastersul Arabiei Saudite.

Premiile au fost unele demne de Campionatul Mondial de la Crucible, iar acest lucru a dus la unele schimbări în clasamentul mondial de snooker.

În interiorul TOP 16 au fost destule mișcări importante: în primul rând, Roberston a reușit grație premiului consistent de 500.000 de lire sterline să urce din nou pe locul 3 în ierarhia mondială.

Este un salt mai mult decât important pentru australianul în vârstă de 43 de ani care anul trecut în acest timp participa la ediția inaugurală a Mastersului Arabiei Saudite cu o clasare din afara TOP 16.

Cu toate că a fost eliminat în runda inauguală, Judd Trump se menține lider mondial, avansul său față de Kyren Wilson (al doilea clasat) fiind unul uriaș: de aproape 630.000 de lire sterline.

Grație cecului în valoare de 200.000 de lire sterline pe care l-a primit în calitate de finalist în Arabia Saudită, Ronnie O’Sullivan a reușit să revină în TOP 4, în fața lui Mark Williams și a lui John Higgins, cei care au coborât amândoi câte două locuri în ierarhie.

Ding Junhui, Barry Hawkins, Mark Selby și campionul mondial în exercițiu Zhao Xintong completează Top 10.

Mai jos cu un loc se află Mark Allen, care are o mulțime de puncte de apărat în acest sezon și se află provizoriu pe locul 11 în clasament.

Ali Carter, sfertfinalist în Arabia Saudită, ratează revenirea în Top 16 pentru doar 3.600 de lire sterline.

Clasamentul mondial din snooker după Mastersul Arabiei Saudite: