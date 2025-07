Cât costă de fapt să devii DJ și cum ajungi din bedroom pe scena unui festival

Tot mai mulți tineri visează să ajungă DJ pe scene mari, inspirați de artiști precum Solomun, Peggy Gou sau Amelie Lens. Însă puțini știu cât de costisitor este, de fapt, începutul acestui drum și câtă muncă presupune trecerea de la mixuri făcute în dormitor la un slot într-un festival mare.

Un hobby scump, dar posibil

Primul pas pentru un DJ la început de drum este investiția în echipamente. Un set-up minim include un controller, un laptop decent, căști și boxe de monitorizare. Costul total? Între 4.500 și 9.000 de lei, dacă optezi pentru variante entry-level, cum ar fi un controller Pioneer DDJ-FLX4, căști Audio-Technica ATH-M50X și boxe KRK Rokit 5.

Pe lângă hardware, DJ-ul are nevoie și de software – cum ar fi Rekordbox, Serato sau Traktor. Multe au versiuni gratuite, dar funcțiile avansate pot ajunge la câteva sute de lei anual.

De la pasiune la carieră

Învățarea mixajului nu mai ține doar de ureche muzicală. Există tutoriale gratuite pe YouTube, dar și cursuri plătite online sau în academii de profil – cum este Point Blank Music School – care pot costa între 300 și 2.000 de lei. În plus, construirea unei identități vizuale și a unei prezențe online devine esențială: un cont activ pe Instagram, SoundCloud și TikTok poate face diferența între a rămâne anonim sau a atrage primele gig-uri.

După câteva luni sau chiar ani de practică, urmează primii pași în fața unui public: petreceri private, baruri, afteruri. De cele mai multe ori, onorariile sunt simbolice – între 100 și 300 de lei – sau chiar inexistente. Dar aceste experiențe sunt cruciale pentru dezvoltare.

Primele gig-uri și drumul spre festival

Pentru majoritatea DJ-ilor la început de drum, visul suprem este să pună muzică în fața unui public numeros, pe o scenă de festival. Deși pare un obiectiv greu de atins, există mai multe căi reale prin care bedroom-ul DJ-ilor pot face tranziția către lumea profesionistă – unele deschise chiar de organizatorii marilor festivaluri din România.

Unele dintre cele mai mari festivaluri din România – precum Electric Castle, Untold sau Neversea – au organizat în ultimii ani concursuri dedicate DJ-ilor tineri sau debutanți.

Electric Castle a avut ediții în care a oferit oportunitatea ca DJ-ii începători să trimită un mix de 30-45 de minute și un scurt profil de artist. Cei selecționați au avut șansa să deschidă una dintre scenele alternative. Untold a colaborat în trecut cu platforme precum Burn Residency, unde câștigătorii ajungeau inclusiv la training-uri internaționale și puteau urca pe scene în festivaluri din Europa. La Neversea, unele concursuri s-au derulat online, prin parteneriate media sau în colaborare cu agenții de booking și radio

Pe lângă talent, conexiunile în lumea muzicală joacă un rol esențial. DJ-ii care se implică activ în comunitățile locale – participă la open decks, colaborează cu artiști vocali, producători sau MC – își măresc șansele de a fi recomandați sau invitați la evenimente.

Multe festivaluri lucrează cu agenții de booking sau cluburi partenere, care propun nume noi. Dacă un DJ este deja activ în cluburi locale din Cluj, București sau Timișoara, are șanse mai mari să fie remarcat de promoterii unui festival. În plus, platforme ca Resident Advisor, Bandcamp sau chiar YouTube Channels de profil (ex. HÖR Berlin, Mixmag, Boiler Room) pot deschide porți internaționale dacă DJ-ul are un profil bine pus la punct și o identitate sonoră clară.

Experiența personală: Cum am început să mixez la 13 ani și am ajuns să pun muzică la Untold și Electric Castle

Mulți cred că DJ-ingul înseamnă doar să pui muzică într-un club sau la un festival. Adevărul e că, înainte de toate, sunt ani de muncă în solitudine – mixuri în dormitor, echipament ieftin și zeci de ore de învățare pe cont propriu. Așa a fost și pentru mine. Și dacă ești la început sau te gândești să te apuci de asta, îți spun cum am început, cât m-a costat și ce m-a ajutat să ajung de la camera mea la scenele Untold și Electric Castle.

Aveam 13 ani când m-am îndrăgostit de ideea de a mixa. Nu știam exact ce înseamnă, dar știam că îmi place să controlez energia unei piese. Mi-am luat un controller entry-level, unul ieftin, și am început să învăț singur din tutoriale pe YouTube.

La început mixam doar în dormitor. Puneam muzică la petreceri locale sau între prieteni. Nu aveam aparatură serioasă, nici „skilluri” mari, dar aveam chef să învăț și o idee clară în cap: să pun muzică care transmite ceva.

Pe măsură ce am crescut, am realizat că trebuie mai mult decât tehnică: trebuie să îți construiești un brand, să știi ce transmiți și cui te adresezi. Am început să postez mixuri online, să fiu activ pe SoundCloud, Mixcloud, Instagram. Am trimis mixuri la organizatori de petreceri și m-am conectat cu alți DJ și producători din toată țara.

Networkingul mi-a deschis uși

Tot în perioada aceea am început să cunosc oameni din industrie – DJ-i, promoteri, organizatori de evenimente. Prin ei am ajuns la giguri mai mari, în cluburi, la evenimente locale și showcase-uri. Nu totul a venit dintr-odată. Au fost multe nopți mixate pe gratis, dar fiecare moment pe scenă m-a adus mai aproape de scopul meu.

Vara trecută am ajuns pe scenele festivalurilor mari

N-a fost nimic „aranjat”. N-am avut PR, nu m-a recomandat nimeni „de sus”, și nici nu am avut o echipă în spate care să mă împingă. Totul a fost organic, din mixurile pe care le-am postat, din conexiunile reale pe care le-am construit în timp și din faptul că am rămas consecvent cu ceea ce vreau să transmit prin muzică.

Un vis cu investiții constante

Pe măsură ce evoluezi, cresc și costurile. Un controller profesional precum Pioneer XDJ-RX3 poate costa până la 12.000 de lei. Dacă DJ-ul produce și muzică, apar alte cheltuieli: software DAW, pluginuri, distribuție digitală.

Pentru cei pasionați, investiția merită. Drumul de la bedroom DJ la scena principală nu e scurt, dar este realizabil cu echipamentul potrivit, perseverență și o strategie clară.

Să devii DJ nu înseamnă doar să pui muzică, înseamnă să înveți să construiești un brand personal, să îți conturezi un stil muzical propriu și să îți asumi un proces de auto-promovare constantă. Nu este suficient să știi cum să faci o tranziție bună între două piese. Este nevoie de investiție financiară, dar și de timp, răbdare și creativitate.