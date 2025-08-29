Casa Naţională de Asigurări de Sănătate propune criterii pentru modificarea compensării medicamentelor, fără creşteri majore

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat vineri că a identificat şi a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor evaluate, astfel încât impactul real asupra contribuţiei personale datorate de asiguraţi să fie cât mai moderat, şi a precizat că persoanele vulnerabile nu vor fi afectate, menţinându-se pentru acestea actualul nivel de compensare, transmite Agerpres.

Replica CNAS vine în contextul unor informaţii apărute în spaţiul public potrivit cărora pacienţii ar urma să suporte creşteri semnificative ale contribuţiei personale pentru medicamentele compensate (de ordinul a 500-600 lei/lună/medicament).

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS, doar în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, astfel:

– trecerea la nivel de compensare de 20% (mutarea din sublistele A şi B în sublista D) pentru medicamentele (DCI) – Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Combinaţii (Perindoprilum + Indapamidum), Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum şi Atorvastatinum;

-trecerea la nivel de compensare de 50% (mutarea din sublista A în sublista B) pentru medicamentele (DCI): Fenofibratum, Omeprazolum, Combinaţii (Spironolactonum + Furosemidum) şi Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

În situaţia în care s-ar pune în aplicare deciziile ANMDMR, contribuţia personală ar creşte în medie faţă de cea din prezent cu aproximativ 9 lei/cutie pentru un medicament prescris din cele 13 menţionate, afirmă CNAS.

„Categoriile vulnerabile de populaţie nu ar fi afectate, menţinându-se nivelul actual de compensare de 100% din preţul de referinţă al medicamentelor pentru copii, tineri (18 – 26 ani) care studiază şi nu obţin venituri, gravide, lăuze şi beneficiari de legi speciale, şi de 90% pentru pensionarii beneficiari ai programului de compensare a preţului medicamentelor din sublista B. CNAS reafirmă că pacienţii din România nu vor fi împovăraţi cu contribuţii personale excesive, iar afirmaţiile vehiculate în spaţiul public privind costuri suplimentare de sute de lei pe lună pentru aceste medicamente compensate sunt false şi creează panică inutilă”, se arată în comunicatul de presă.

ANMDMR a evaluat în anul 2024 un număr de 18 medicamente (substanţe active – DCI ) care au îndeplinit criteriile, potrivit legii, pentru modificarea nivelului de compensare al acestora.