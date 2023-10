Ciolacu: Anul acesta am găsit concedii medicale de 6 miliarde de lei. Lucrurile au scăpat de sub control. Vom accelera digitalizarea CNAS

Premierul Marcel Ciolacu a spus la România TV că anul acesta s-au decontat concedii medicale de 6 miliarde de lei și că lucrurile au scăpat de sub control, neexistând o ordineîn privința datelor medicale ale asiguraților, motiv pentru care a cerut să fie accelerată digitalizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la fel ca în cazul ANAF. Ciolacu a punctat că a avut deja discuții în sensul acesta cu reprezentanţii mai multor instituţii ale statului.

„Am avut discuții azi cu mai multe instituții pentru o accelerare a digitalizării Casei de Sănătate, la fel ca şi la ANAF, pentru a avea o ordine, coerență în informaţii… Anul acesta am găsit concedii medicale de 6 miliarde de lei. Undeva lucrurile au scăpat de sub control…Avem nevoie ca statul român să se implice şi să ordoneze anumite lucruri, după 32 de ani… Cum se poate, copilul când se naşte să n-aibă card de sănătate? De la o zi la 18 ani, fără card de sănătate? Unde se mai întâmplă acest lucru, ca oricine să poată deconta reţete, servicii fără să aibă totul foarte clar înregistrat într-o fișă? Noul șef al CAS are o misiune grea, dar nu se mai poate așa, avem nevoie de o Românie ordonată”, a comentat Ciolacu.