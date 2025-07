Se pregătesc demisii în lanț la Spitalul Județean Brașov / Directorul medical: ”Cel mai probabil, se dorește o altă echipă acolo în care eu nu mă mai regăsesc”

Respins cu nota 7,70 la concursul de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov care a avut loc luni, actualul manager interimar al unității, Emil Mailat, a urmat procedura după aflarea rezultatului din partea comisiei de concurs și a depus contestație. În urma câștigării concursului de către chirurgul plastician dr. Dan Grigorescu se anunță aici un val de demisii, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Actualul manager interimar al unității, Emil Mailat dorește reevaluarea proiectului de management depus.

Candidatul acuză, printre altele, o lipsă de echidistanță din partea comisiei de concurs în timpul audierii publice.

„Au fost mai multe probleme în timpul acestui concurs. Consider că nu a fost o comisie echidistantă. Au fost atacuri la persoana mea, mi s-au pus întrebări despre altă temă decât cea pentru un manager, specifice mai mult unui director medical. Am considerat că lucrarea domnului doctor Grigorescu, a fost doar un «atac» asupra mea și a directorului medical. Declarații de genul, care se găsesc în lucrare, «nu vă spun care este soluția, doar în fața comisiei», fiind un drept de proprietate intelectuală, este de-a dreptul pueril. Să vii să spui că asta este soluția, dar o spun numai cui vreau eu și cui mă ascultă. Nu este normal. Eu vreau să fac ce mai bine pentru spital. Chiar am luptat și avem proiecte în continuare. Vrem să schimbăm fata sănătății brașovene și în acești doi ani, cu toate problemele care au fost, am lupta. Da, am depus de contestație pentru că chiar cred că se poate mult mai bine, pentru spitalul ăsta”, spune Mailat.

Între timp, directorul medical al Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și coordonator de programe în cadrul unității, dr. Florin Orțan, și-a depus astăzi demisia din cele două poziții.

„Atâta timp cât comisia de concurs pentru funcția de manager al spitalului a apreciat mai mult proiectul unui candidat care, în opinia mea, nu a venit cu soluții la rezolvarea problemelor spitalului, ci a părut doar ca un rechizitoriu la adresa mea, ca director medical, și la a actualului manager, Emil Mailat, la rândul său candidat la aceeași funcție, consider că, cel mai probabil, se dorește o altă echipă acolo în care eu nu mă mai regăsesc. Ca urmare, mi-am dat demisia din funcție și rămân un simplu medic în spital”, a transmis medicul.

Potrivit unor surse Radio România Brașov, și alți medici, șefi de secție, vor să îi urmeze exemplu. Însă, până la acest moment, avem confirmare că doar șeful secției Ocologie și-a depus demisia.

Reamintim că luni a avut loc proba interviului în cadrul concursului pentru postul de manager al Spitalului Județean Brașov, în urma căruia a fost declarat câștigător, cu nota 8.89, chirurgul plastician dr. Dan Grigorescu. Al treilea candidat, Rodica Pârvan, fost manager al Spitalului Municipal Săcele, a obținut nota 6.10.

Dr. Dan Grigorescu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.