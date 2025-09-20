Canada interzice intrarea trupei Kneecap în țară, în timp ce rapperii amenință cu acțiuni legale

Canada a interzis trupei rap Kneecap să intre în țară pentru că ar fi „glorificat organizațiile teroriste”.Trio-ul, care urma să susțină patru concerte în Canada luna viitoare, a fost acuzat de promovarea urii și violenței de către guvernul liberal al țării, scrie SkyNews.

Kneecap a amenințat ulterior secretarul parlamentar al Canadei pentru combaterea criminalității, Vince Gasparro, cu acțiuni în justiție.

Gasparro a declarat într-un videoclip pe X că membrii grupului au fost considerați ineligibili pentru a intra în țară din cauza acțiunilor și declarațiilor care încalcă legea canadiană.

El a acuzat, de asemenea, grupul de amplificarea violenței politice și de afișarea publică a sprijinului pentru organizații teroriste, inclusiv grupul militant libanez Hezbollah, susținut de Iran, și Hamas în Gaza.

Gasparro a declarat: „Promovarea violenței politice, glorificarea organizațiilor teroriste și afișarea simbolurilor de ură care vizează în mod direct comunitatea evreiască nu sunt forme de exprimare protejate și nu vor fi tolerate de guvernul nostru”.

Comentând postarea de pe X, Kneecap a spus: „Comentariile dumneavoastră despre noi sunt complet neadevărate și profund răuvoitoare. Nu le vom accepta.”

„Niciun membru al trupei Kneecap nu a fost condamnat pentru NICIUN delict în NICIUN stat, NICIODATĂ.”

Trupa a adăugat: „Astăzi am solicitat avocaților noștri să inițieze acțiuni împotriva dumneavoastră. Vom lupta cu tenacitate pentru a ne apăra împotriva acuzațiilor nefondate menite să ne reducă la tăcere opoziția față de genocidul comis de Israel.

Când vă vom învinge în instanță, ceea ce se va întâmpla, vom dona fiecare cent pentru a ajuta o parte din miile de copii amputați din Gaza.”

Ministerul canadian al imigrației nu a răspuns imediat la solicitarea de detalii suplimentare.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente controversate în care a fost implicată trupa din Belfast.

În timpul Festivalului Glastonbury din iunie, solistul trupei Kneecap, Liam Og O Hannaidh, cunoscut sub numele de scenă Mo Chara, a acuzat Israelul de comiterea de crime de război. Israelul a negat acuzația.

Kneecap a declarat anterior că membrii săi nu susțin Hamas sau Hezbollah. Ei au adăugat că trupa condamnă „toate atacurile asupra civililor, întotdeauna”.

În luna mai, domnul Ó hAnnaidh a fost acuzat de terorism în Marea Britanie după ce ar fi afișat un steag în sprijinul Hezbollah în timpul unui concert la Londra în noiembrie 2024.

El a negat acuzația, spunând că steagul a fost aruncat pe scenă în timpul spectacolului. Magistratul șef Paul Goldspring va decide dacă are competența de a judeca cazul la sfârșitul acestei luni.

Kneecap avea programate patru concerte în Canada în octombrie, două în Toronto și două în Vancouver, potrivit site-ului său web.