Călin Georgescu: Dosarul meu este „o copie la indigo a dosarului din anul 2016 al președintelui Trump” / „Eu nu renunț la adevăr indiferent de preț. Voi plăti chiar și prețul glonțului”

Fostul candidat extremist Călin Georgescu a declarat, miercuri, la ieșirea de la IPJ Ilfov unde s-a prezentat pentru controlul judiciar, că dosarul în care a fost trimis în judecată este „o copie la indigo a dosarului din anul 2016 al președintelui Trump”. El a susținut că, „în România, oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție pe care o instrumentalizează asemenea unui glonț, cu scopul înlăturării mele”. „Eu nu renunt la adevăr indiferent de preț. Voi plăti chiar și prețul glonțului”, a mai afirmat Georgescu.

Parchetul General l-a trimis în judecată, marți, pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. În total, 22 de persoane au fost trimise în judecată, între care și Horațiu Potra. Detalii aici.

Afirmațiile lui Călin Georgescu:

Dosarul este o copie la indigo a dosarului din anul 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze

Așa cum s-a aflat adevărul în dosarul președintelui Trump, așa se va afla și aici

O țară dăinuiește prin cei curajoși care îndrăznesc și se sting prin cei lași care se vând lui Iuda. Acum 2000 de ani era un Iuda, acum sunt milioane. Vinovăția creează minciună, iar minciuna creeează șantajul care conduce această țară.

În 2025, 10 septembrie oligarhia globalist-sorosistă a înlocuit argumentul cu glonțul

Charlie Kirk e un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi. A fost ucis de ideologia anti-om

Este rezultatul acțiunii oligarhiei globalist-sorosiste

Deocamdată în România oligarhia globalisto-sorosistă recurge la justiție, pe care o instrumentalizează asemenea unui glonț cu scopul înlăturării mele

De ce se dorește înlăturarea mea:

Pentru că eu îmi doresc fericirea prosperitatea și demnitatea poporului meu, iar ei știu că vreau și pot face asta

Pentru că eu vreau ca România să devină placa turnantă a Europei, centrul deciziilor și nu periferia slugilor

Pentru că eu doresc scoaterea României din mizeria economică în care a fost adusă de această oligarhie globalistă-sorosistă

Pentru că eu vreau reforma morală a națiunii române și unirea celor două Românii, cea din afara granițelor și cea din interiorul granițelor

Eu nu renunt la adevăr indiferent de preț. Voi plăti chiar și prețul glonțului

