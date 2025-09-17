Iulia Navalnaia afirmă că testele efectuate în străinătate arată că soțul ei a fost otrăvit
Iulia Navalnaia, soția regretatului lider al opoziției ruse Aleksei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit, transmite Reuters.
Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a murit subit pe 16 februarie 2024, într-o închisoare rusă din Cercul Polar Arctic, lipsind opoziția de cel mai carismatic și popular lider al său.
Soția lui a acuzat în repetate rânduri Rusia că l-a ucis, o afirmație pe care Kremlinul o respinge ca fiind absurdă.
Ea a postat un videoclip pe X în care a spus că materialul biologic provenit de la Navalnîi a fost scos ilegal din țară în 2024 și că două laboratoare au examinat materialul.
„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Aleksei a fost ucis. Mai precis, a fost otrăvit”, a spus Navalnaia.
Ea a cerut laboratoarelor să facă publice concluziile lor despre ceea ce ea a numit „adevărul incomod”. Ea nu a specificat ce otravă au depistat laboratoarele.
Anul trecut, Navalnaia a respins informațiile furnizate de anchetatorii ruși, potrivit cărora Navalnîi ar fi murit din cauza „unei combinații de boli”.
Agențiile de informații americane au stabilit că președintele Vladimir Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi, potrivit AP și Wall Street Journal.
