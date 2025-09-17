O orgă din epoca Cruciadelor a răsunat din nou la Ierusalim

Îngropată timp de secole, o orgă medievală descoperită lângă Biserica Naşterii Domnului din Betleem a răsunat din nou la Ierusalim, informează miercuri agenția AFP, citată de Agerpres.

„Este o adevărată fereastră deschisă către trecut, unică în lume. Pentru prima dată în istoria modernă, avem şansa de a auzi un sunet medieval”, a explicat David Catalunya, un cercetător spaniol care a lucrat mai mult de cinci ani la recondiţionarea acestei orgi ce datează din secolul al XI-lea d.Hr.

„Nu este vorba despre o reconstituire sau o ipoteză, ci despre sunetul său original: aceeaşi vibraţie pe care cruciaţii o percepeau odinioară în Biserica Naşterii Domnului”, a adăugat el în marja unei întâlniri cu reprezentaţi ai presei internaţionale.

După ce şi-a pus mănuşi albe, David Catalunya a interpretat o muzică liturgică la acest obiect pe care el îl consideră „un miracol”, păstrat în prezent la mănăstirea Sfântul Mântuitor din Oraşul Vechi al Ierusalimului şi care, în cele din urmă, va fi expus într-un muzeu al Custodiei Franciscane din Ţara Sfântă.

Notele sunt enigmatice, iar puterea lor este incredibilă, având în vedere aspectul modest al instrumentului.

„Este ca şi cum ai descoperi un dinozaur viu, pentru că este ceva despre care ştim că a existat, dar pe care îl cunoaştem doar prin intermediul fosilelor, deci prin dovezi foarte limitate, dar aici nu este vorba despre o fosilă: este chiar un obiect real şi sunetul său real”, a declarat entuziasmat Alvaro Torrente, un muzicolog care a participat la proiectul de restaurare.

„Speranţa cruciaţilor”

Această orgă a fost descoperită „aproape întâmplător” în 1906, potrivit călugărului Eugenio Alliata, un arheolog franciscan, ataşat acestei misiuni religioase care gestionează mai multe locuri sfinte, printre care Sfântul Mormânt din Ierusalim şi Biserica Naşterii Domnului din Betleem, în Cisiordania.

În timpul lucrărilor de construire a unei pensiuni pentru pelerini, un set de 222 de ţevi de cupru şi un sistem de clopote au fost descoperite în apropierea sitului considerat de creştini ca fiind locul de naştere al lui Hristos.

Îngropate cu „cea mai mare grijă”, aceste elemente au permis reconstituirea unui orgi fabricate în Franţa în secolul al XI-lea, care a fost transportată în Ţara Sfântă de cruciaţi în secolul al XII-lea, potrivit expertizei furnizate de David Catalunya.

„Speranţa cruciaţilor, care au îngropat aceste instrumente muzicale, era că va veni un moment în care ele vor răsuna din nou. Speranţa lor nu a fost în zadar, iar pentru mine a fost o imensă onoare să fiu martor şi să particip la renaşterea lor”, a declarat Koos van de Linde, unul dintre specialiştii mondiali în domeniul orgilor, consultat de asemenea în cadrul acestui proiect.

„Instrument avangardist”

Aceşti experţi subliniază caracterul tehnic al obiectului (18 tuburi produc o notă) şi starea bună de conservare a acestuia, dar şi vechimea sa. El este contemporan cu perioada de dezvoltare a acestui tip de instrument. Majoritatea orgilor vechi conservate până în zilele noastre, mai mari ca dimensiuni, datează din secolul al XV-lea.

„Creştinii din Europa au adus în bazilica din Betleem cel mai avangardist instrument muzical folosit la acea vreme în liturghie: orga, un instrument conceput pentru a deveni emblema muzicii sacre”, a explicat Alvaro Torrente.

El speră că această „orgă din Betleem”, aşa cum a numit-o cu sobrietate echipa de cercetători, va trezi interesul publicului larg, deoarece, în opinia sa, descoperirea nu şi-a dezvăluit încă toate secretele.