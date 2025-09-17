G4Media.ro
Dogioiu: Zvonul că premierul Bolojan ar fi demisionat este fake absolut

Ilie Bolojan conferință de presă Ioana Dogioiu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dogioiu: Zvonul că premierul Bolojan ar fi demisionat este fake absolut

17 Sep

Zvonul potrivit căruia premierul Ilie Bolojan ar fi anunțat că demisionează în cadrul reuniunii coaliției de guvernare de miercuri este un “fake absolut”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

“Zvonul că premierul ar fi  demisionat este fake absolut”, a precizat Ioana Dogioiu, subliniind că “nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședinta coaliției”. Precizările au fost făcute la întrebările ziariștilor, după ce o parte a presei a relatat că primul ministru și-a anunțat demisia în ședința coaliției de guvernare.

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit miercuri, de la ora 10,00, anunță surse G4Media, o reuniune a coaliției fiind programată la ora 11,00.

În cadrul întâlnirilor se va discuta despre plafonarea cheltuielilor de salarii plătite din sume de echilibrare provenite de la bugetul de stat, în locul unei reduceri efective cu 10% a posturilor ocupate, respectiv circa 13.000 de angajați, au declarat pentru G4Media surse apropiate discuțiilor.

Potrivit surselor citate, USR nu exclude o astfel de variantă, pornind de la considerentul că primăriile care își pot autofinanța cheltuielile cu salariile ar trebui să beneficieze de un alt grad de libertate comparativ cu cele care sunt dependente de sumele primite de la bugetul de stat.

Întrebat vineri seară, la Antena 3, despre o posibilă demisie din funcție, premierul Bolojan că ”nu sunt de acord să facem reduceri în administrație doar pe posturile vacante. Am spus că în condițiile astea nu putem merge mai departe”.

PSD propune o reducere graduală cu 25% a numărului de angajați din primării și consilii județene în patru ani, spre deosebire de planul lui Bolojan, care a cerut o reducere rapidă de la 1 ianuarie 2026 cu 10% sau 15% a angajaților din local, după cum arată informațiile remise de PSD redacției G4Media.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

