Sursa foto: Facebook / Garry Kasparov

Garry Kasparov îl critică pe Nicușor Dan, după ce șeful statului s-a opus instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei de teama unei confruntări cu Federația Rusă: Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni

Fostul mare campion de șah și opozant rus Garry Kasparov susține că președintele României a legitimat practic atacurile rusești asupra populației civile din Ucraina prin refuzul de instituire a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

„România nu susține instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, deoarece se teme de o confruntare cu Federația Rusă”, spunea anterior Nicușor Dan.

Garry Kasparov a criticat luarea de poziție a președintelui României, susținând că frica față de acțiunile unui dictator nu face altceva decât să conducă la rezultatul de care se teme.

„Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”, a scris Gary Kasparov pe rețeaua X.

 

