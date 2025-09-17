Modificările la Codul Rutier din Grecia: amenzi drastice și suspendarea permisului pentru folosirea telefonului mobil / Sancțiuni importante și pentru încălcarea altor reguli
„Care sunt măsurile? Iată numai un exemplu (poate cel mai frecvent), folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vehiculului: daca un șofer este surprins utilizând telefonul mobil, fără a provoca un accident, acesta va fi obligat să plătească o amendă de 350 € și i se va retrage permisul de conducere pentru 30 de zile. La prima recidivă, amenda crește la 1.000 € și permisul este suspendat pentru 180 de zile. La a doua recidivă, amenda ajunge la 2.000 € și permisul este suspendat pentru un an. Dacă șoferul cauzează un accident în timp ce folosește telefonul mobil, amenda ajunge la 4.000 €, iar permisul este suspendat pentru 8 ani”, a precizat consulul general Corina Crețu.
Sezonul estival a adus în atenția Consulatului General al României la Salonic un număr foarte mare de cazuri în care bugetul turișilor români a fost afectat serios în urma unor episoade contravenționale. Pentru toate încălcările legii, măsurile sunt drastice, a menționat Corina Crețu.
