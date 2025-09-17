Modificările la Codul Rutier din Grecia: amenzi drastice și suspendarea permisului pentru folosirea telefonului mobil / Sancțiuni importante și pentru încălcarea altor reguli

Noi modificări la Codul Rutier din Grecia au intrat în vigoare în 13 septembrie 2025, iar unele dintre cele mai importante sancțiuni vizează folosirea telefonului mobil la volan.

Consulul general al României la Salonic, Corina Crețu, a precizat, pe pagina sa de Facebook, că, pentru controale, poliția rutieră utilizează tehnologii de ultimă generație care permit identificarea fără dubiu a contravenienților, întocmirea dosarului electronic al șoferului, inclusiv retragerea digitală a permisului de conducere (dacă este cazul).

Controalele vizează în principal: conducerea fără centură de siguranță sau cască, utilizarea telefonului mobil, parcarea pe locuri nepermise, condusul pe benzile alocate mijloacelor de transport în comun și, nu în ultimul rând, viteza excesivă. Destinațiile turistice nu fac excepție. Controalele s-au extins și pe insule, o atenție deosebită fiind acordată cazurilor de conducere sub influența alcoolului, precum și vehiculelor neasigurate sau ilegale.