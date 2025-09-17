G4Media.ro
aglomeratie vama grecia foto g4media
Sursa foto: G4Media

Modificările la Codul Rutier din Grecia: amenzi drastice și suspendarea permisului pentru folosirea telefonului mobil / Sancțiuni importante și pentru încălcarea altor reguli

Travel17 Sep 0 comentarii
Noi modificări la Codul Rutier din Grecia au intrat în vigoare în 13 septembrie 2025, iar unele dintre cele mai importante sancțiuni vizează folosirea telefonului mobil la volan.
Consulul general al României la Salonic, Corina Crețu, a precizat, pe pagina sa de Facebook, că, pentru controale, poliția rutieră utilizează tehnologii de ultimă generație care permit identificarea fără dubiu a contravenienților, întocmirea dosarului electronic al șoferului, inclusiv retragerea digitală a permisului de conducere (dacă este cazul).
Controalele vizează în principal: conducerea fără centură de siguranță sau cască, utilizarea telefonului mobil, parcarea pe locuri nepermise, condusul pe benzile alocate mijloacelor de transport în comun și, nu în ultimul rând, viteza excesivă. Destinațiile turistice nu fac excepție. Controalele s-au extins și pe insule, o atenție deosebită fiind acordată cazurilor de conducere sub influența alcoolului, precum și vehiculelor neasigurate sau ilegale.
„Care sunt măsurile? Iată numai un exemplu (poate cel mai frecvent), folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vehiculului: daca un șofer este surprins utilizând telefonul mobil, fără a provoca un accident, acesta va fi obligat să plătească o amendă de 350 € și i se va retrage permisul de conducere pentru 30 de zile. La prima recidivă, amenda crește la 1.000 € și permisul este suspendat pentru 180 de zile. La a doua recidivă, amenda ajunge la 2.000 € și permisul este suspendat pentru un an. Dacă șoferul cauzează un accident în timp ce folosește telefonul mobil, amenda ajunge la 4.000 €, iar permisul este suspendat pentru 8 ani”, a precizat consulul general Corina Crețu.

Sezonul estival a adus în atenția Consulatului General al României la Salonic un număr foarte mare de cazuri în care bugetul turișilor români a fost afectat serios în urma unor episoade contravenționale. Pentru toate încălcările legii, măsurile sunt drastice, a menționat Corina Crețu.

