Rolul pe care îl au în vindecare un mediu prietenos și puterea unui zâmbet, verificate la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”

Un spital de recuperare medicală nu înseamnă doar aparatură performantă și scheme terapeutice bine puse la punct. Înseamnă, înainte de toate, o atmosferă în care pacientul simte că nu este singur, că fiecare pas pe drumul refacerii sale este însoțit de un zâmbet, de o mână întinsă și de o încurajare sinceră.

Cu aceste principii de bază a pornit la drum Alina Ion, fondatoarea Spitalului de Recuperare medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din orașul Pantelimon, Ilfov.

În acest centru de excelență în recuperarea medicală intensivă, decorul floral și culorile vii nu au fost alese întâmplător. „Aici parcă uiți că ești într-un spital. Florile, tablourile, culorile calde… toate îți dau curaj să mergi mai departe”, spune un pacient care își urmează tratamentul intensiv de câteva luni.

”Această grijă pentru detalii estetice este, de fapt, o strategie terapeutică: un mediu plăcut, luminos și vesel are puterea de a ridica moralul celor care se confruntă cu durerea și oboseala recuperării”, spune Alina Ion, psiholog de profesie și fondatoarea Spitalului de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative ”Sfântul Sava cel Sfințit”.

Fondurile exclusiv private din care a fost construit și dotat spitalul, fac din acest centru medical performant, cu cele mai bune rezultate dovedite în recuperarea medicală, unul dintre puținele spitale românești care se pot compara cu cele din străinătate, în care știința medicală și ospitalitatea se împletesc, spre confortul pacientului.

În Spitalul pentru Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, pentru fiecare pat există aproape doi angajați. 186 de oameni lucrează zi și noapte pentru cei maximum 111 pacienți, câți pot fi internați simultan. Asta înseamnă că fiecare bolnav beneficiază de atenție personalizată și supraveghere permanentă. De la medici specializați în recuperare medicală intensivă, chirurgie, gastroenterologie sau medicină internă, până la kinetoterapeuți, fizioterapeuți, asistenți, infirmieri și personal auxiliar, toți formează o echipă multidisciplinară unită de un singur scop: binele pacientului.

„Când intri aici și vezi tineri care îți zâmbesc și îți spun că vei reuși, capeți imediat încredere”, mărturisește o pacientă care a făcut primii pași după luni de imobilizare în pat. ”La „Spitalul Sfântul Sava cel Sfințit”, încrederea este privită ca o componentă esențială a tratamentului. Dacă pacientul crede că se va ridica și va merge din nou, șansele lui de reușită cresc considerabil. Așa l-am gândit de la bun început, așa l-am dezvoltat și așa va continua”, adaugă Alina Ion, managerul spitalului.

Spitalul de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative ”Sfântul Sava cel Sfințit” funcționează fără întrerupere, inclusiv în weekend și în zilele de sărbători legale. Terapiile intensive includ mai multe ședințe zilnic de kinetoterapie, fizioterapie și masaj terapeutic Cele 3 mese pe zi sunt pregătite în bucătăria proprie, adaptată nevoilor pacienților cu diferite afecțiuni, iar linia de gardă 24/24 garantează siguranța pacienților. Aici, nicio zi nu este pierdută, pentru că fiecare oră contează în drumul spre recuperare.

Astfel, medicina de la Sfântul Sava îmbină profesionalismul cu empatia, tehnologia cu estetica, tratamentul cu speranța. Este locul unde pacienții învață din nou să creadă în ei înșiși, iar fiecare progres, oricât de mic, devine o victorie împărtășită împreună cu întreaga echipă.

