Un tânăr din Dâmbovița plecat din arestul la domiciliu în august, să cumpere băuturi, reţinut pentru evadare

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, care ar fi părăsit domiciliul din Rîncăciov pentru a cumpăra băuturi în perioada arestului la domiciliu, a fost reţinut pentru evadare, au informat miercuri reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

Potrivit sursei citate, tânărul, cercetat pentru evadare, a fost reţinut marţi, de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 25 august a.c., bănuitul, în timp ce se afla sub măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, ar fi părăsit domiciliul din localitatea Râncăciov şi s-ar fi deplasat la o societate comercială pentru a cumpăra băuturi alcoolice”, au informat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa, transmite Agerpres.

Tânărul va fi prezentat magistraţilor, miercuri, cu propunere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu arestarea preventivă.