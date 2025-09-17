G4Media.ro
După infrastructura energetică, Rusia a început să ia în vizorul atacurilor sale…

Sursa foto: Yasuyoshi CHIBA / AFP

După infrastructura energetică, Rusia a început să ia în vizorul atacurilor sale reţeaua de căi ferate din Ucraina

Rusia vizează în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei în încercarea de a distruge principala arteră de transport a ţării, acuză autorităţile ucrainene, scrie publicația Politico, citată de News.ro.

„Inamicul a încercat să dezactiveze substaţiile care alimentează reţeaua feroviară cu un atac masiv cu drone în această noapte”, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba într-o postare pe Facebook publicată miercuri dimineaţa.

„Astfel de atacuri au un scop clar — să complice transportul de pasageri şi mărfuri, să perturbe funcţionarea stabilă a transportului şi să creeze o presiune suplimentară asupra populaţiei şi economiei”, a adăugat Kuleba.

De când Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022, Ucraina a interzis transportul aerian din motive de securitate. Căile ferate au devenit canalele-cheie ce menţin ţara în funcţiune şi conectată la UE.

Potrivit lui Kuleba, aproximativ 20 de trenuri erau în tranzit când Rusia a lansat atacul masiv de peste noapte asupra căilor ferate din estul Ucrainei. Deşi nimeni nu a fost rănit, 26 de trenuri au fost întârziate în regiunile Dnipro şi Odesa din cauza atacurilor.

Pasagerii aflaţi la bordul trenurilor au raportat că au rămas blocaţi mai mult de cinci ore ca urmare a atacurilor.

„O altă noapte, un alt atac complex asupra căilor ferate din Ucraina”, a constatat şi Oleksandr Pertsovski, preşedintele consiliului de administraţie al Căilor Ferate Ucrainene.

După ce s-a concentrat mai întâi pe distrugerea infrastructurii energetice a Ucrainei, armata rusă vizează din august reţeaua feroviară, pe care Kievul o utilizează pentru transportul civil, dar şi pentru transportul de marfă, în încercarea de a distruge nodurile cheie, a declarat marţi Pertsovski pentru agenţia de ştiri ucraineană Ukrinform.

„Dronele atacă masiv staţiile noastre cheie. Exemple sunt atacurile asupra de la Lozova, Sînelnîkovo şi Kozîatîn. Atacă punctele nodale practic din toată ţara”, a declarat Pertsovski. Atacurile sunt complexe, vizând substaţiile electrice, depourile de locomotive şi gările de pasageri. „Inamicul atacă în aşa fel încât, de fapt, nodul este distrus”, a explicat Pertsovski.

