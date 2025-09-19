Calea Victoriei şi strada Poiana cu Aluni din capitală, pietonale în weekend – expoziţii, spectacole, parade şi ateliere interactive

Calea Victoriei şi str. Poiana cu Aluni, din Sectorul 2, devin pietonale sâmbătă şi duminică, oferind publicului oportunitatea de a lua parte la expoziţii, spectacole de teatru, concerte, proiecţii de film, ateliere interactive şi activităţi sportive, transmite Agerpres.

Weekendul este unul festiv, având în vedere că în acest sfârşit de săptămână sunt sărbătorite Zilele Bucureştiului, marcând 566 de ani de la prima atestare documentară a oraşului

Programul este întregit de evenimentele partenere. Astfel, în cadrul „Dâmboviţa Delivery” vor fi prezentate instalaţii şi performance-uri pe Splaiul Independenţei. „Sirene pe Dâmboviţa”, primul spectacol pe apă produs în România, semnat de regizorul Gabriel Sandu, se va desfăşura duminică seară, de la ora 21:00, în zona Operei Naţionale. Evenimentul va combina muzică live, teatru, video mapping şi coregrafie.

Printre proiectele partenere se numără şi „Urban Explores – Night Session”, pe strada Plantelor, şi festivalul de artă stradală „Dorobanţi StreetArt Fest”, pe strada Aviator Popa Marin.

Muzeul Municipiului Bucureşti – Casa Filipescu-Cesianu îşi aşteaptă vizitatorii, sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 – 18:00, cu expoziţiile permanente, dar şi cu expoziţia tematică de pictură „Bucureştiul Nocturn”.

Sâmbătă, de-a lungul întregii zile, pe Calea Victoriei vor avea loc spectacole pentru copii şi familii, jonglerii pe monociclu şi show-uri de magie, spectacole interactive precum „Cioful cel Viclean” sau „Caruselul Vesel”.

Atmosfera festivă va fi completată de parade ale personajelor, ateliere de facepainting, jocuri ale copilăriei, spectacole cu baloane de săpun şi demonstraţii de pictură pe pânză.

Programul de sâmbătă mai include: reconstituiri istorico-militare dedicate eroilor Primului Război Mondial, defilări cu uniforme şi cai, dar şi un flash-mob în Piaţa Revoluţiei, susţinut de 30 de copii în cadrul campaniei „Donează o şansă la viaţă”.

Seara, Calea Victoriei devine scena unor evenimente atractive precum: teatru stradal în stil „commedia dell’arte”, spectacole de dans, concerte şi proiecţii de filme documentare la Palatul CEC.

Teatrul ‘Constantin Tănase’ propune, sâmbătă şi duminică, între orele 12:00 şi 20:00, expoziţia „Artiştii şi Sălbaticii”, completată de spectacolul „Bună ziua, Bucureşti!”.

Duminică, pe Calea Victoriei vor avea loc demonstraţii de pictură organizate de Asociaţia Artiştilor Plastici.

Ziua aduce pe traseul pietonal „Parada personajelor de poveste”, semnată de Teatrul „Ion Creangă”, şi „Parada filosofilor stoici”, un proiect al Fundaţiei Dan Voiculescu, realizat de studenţii UNATC.

Seara este dedicată spectacolelor interactive pentru copii – „Freestyle Puppetry” al Teatrului Ţăndărică şi „Magitot sunt eu” al Teatrului Dramaturgilor Români. Publicul este invitat să încheie ziua la Teatrul Odeon cu „Yellow Quiz Evenings”, o serie de concursuri cu premii oferite de Raiffeisen Bank.

În Sectorul 2, strada Poiana cu Aluni va fi animată, sâmbătă, în intervalul orar 10:00-20:00 cu activităţi sportive, ateliere de prim ajutor, demonstraţii cu animale de intervenţii, spectacole pentru copii şi concerte susţinute de artiştii Şcolii de Artă Bucureşti şi de Teatrul Metropolis, într-un program organizat de PROEDUS.

Duminică vor avea loc spectacole pentru copii, ateliere interactive şi concerte de muzică populară, uşoară, folk-rock şi percuţie.

Calea Victoriei devine pietonală în ambele zile de weekend, inclusiv pe timpul nopţii, de sâmbătă, ora 9:00, până duminică, la ora 22:00, pe segmentul de drum cuprins între bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor.

Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Ştirbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.

Strada Piaţa Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei şi Piaţa Amzei) şi strada Christian Tell (segmentul cuprins între str. Biserica Amzei şi str. Piaţa Amzei) devin pietonale sâmbătă şi duminică, până la ora 22:00.

Pe str. Poiana cu Aluni, traficul rutier este restricţionat începând de vineri, ora 22:00, până luni, ora 06:00, în zona cuprinsă între str. Maior Vasile Băcilă şi str. Răscoala 1907.

Programul complet al evenimentelor este disponibil pe www.arcub.ro.