„Străzi deschise în Bucureşti”: Show-uri de acrobaţie şi spectacole de teatru, pe Calea Victoriei şi pe strada Râmnicu Sărat din sectorul 3 / Restricții de circulație

Calea Victoriei şi Strada Râmnicu Vâlcea se transformă, în acest weekend, în spaţii de întâlnire, cultură şi joacă, animate de spectacole, concerte, expoziţii şi activităţi pentru toate vârstele, la „Străzi deschise-Bucureşti”, transmite News.ro.

De dimineaţă până seara, Calea Victoriei devine o promenadă culturală unde vizitatorii pot explora patrimoniul oraşului şi se pot bucura de momente artistice surprinzătoare. În zona Parcului Kretzulescu, au loc demonstraţiile de pictură în aer liber organizate unde artiştii plastici care aduc arta mai aproape de trecători. Un moment special are loc în zona Muzeului Naţional de Istorie a României, unde vizitatorii sunt invitaţi să participe la un flashmob muzical dedicat maestrului Sergiu Celibidache şi filmului „Cravata Galbenă”.

Programul artistic mai cuprinde şi minishow-uri spectaculoase de acrobaţie, susţinute de Circul Metropolitan Bucureşti în Piaţa Revoluţiei, iar la Casa Filipescu-Cesianu, publicul are ocazia să viziteze expoziţia tematică „Bucureştiul Nocturn”, alături de expoziţiile permanente „Muzeul Vârstelor” şi „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani”.

Strada Râmnicu Vâlcea – cartierul devine scenă de teatru şi joacă



În Sectorul 3, strada Râmnicu Vâlcea devine spaţiul prietenos dedicat comunităţii. Copiii şi familiile sunt invitaţi să participe la spectacole de teatru precum „Cei trei purceluşi” (Teatrul Excelsior) sau „Amintiri într-o valiză” (Teatrul „Ion Creangă”), iar spectatorii de toate vârstele se vor bucura de reprezentaţia „Perle pe Caldarâm” semnată de Teatrul Evreiesc de Stat.

Atmosfera este animată de artişti pe picioroange, mimi şi acrobaţi pe monociclu, în timp ce atelierele interactive, sesiunile de facepainting şi jocurile sportive – de la baschet şi ping-pong până la jocuri gigant – transformă strada într-un teren de explorare pentru cei mici şi cei mari. Seara se încheie cu concerte de muzică populară, uşoară şi percuţie susţinute de artiştii Şcolii de Artă Bucureşti.

Street Delivery – proiect partener „Străzi deschise – Bucureşti”



Între 26 şi 28 septembrie, strada Arthur Verona găzduieşte o nouă ediţie Street Delivery, eveniment partener care aduce împreună comunitatea în jurul unor activităţi variate: ateliere de scriere creativă, expoziţii, tururi ghidate, concerte de orgă şi dezbateri. Strada devine, astfel, un spaţiu al ideilor şi al redescoperirii Bucureştiului prin cultură şi dialog.

„Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” este un proiect al Primăriei Municipiului Bucureşti, organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi PROEDUS, care redă oraşul comunităţii, transformând străzile în spaţii de întâlnire, cultură şi bucurie pentru toţi locuitorii Capitalei.

Programul complet al weekendului este disponibil pe www.arcub.ro, www.proedus.ro, www.pmb.ro şi pe canalele social media ARCUB.

Restricţii rutiere – 27-28 septembrie

În cadrul programului „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 27 – 28 septembrie, între orele 10:00 şi 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Ştirbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopţii până dimineaţa (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.

Strada Piaţa Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei şi Piaţa Amzei) şi Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei şi str. Piaţa Amzei) devin pietonale în zilele de 27-28 septembrie, între orele 10:00 şi 22:00.

Sectorul 3 – Str. Râmnicu Vâlcea (zona cuprinsă între Bd. Camil Ressu şi Aleea Râmnicu Vâlcea)

Pe str. Râmnicu Vâlcea, traficul rutier este restricţionat începând de vineri, 26 septembrie, ora 22:00, până luni, 29 septembrie, ora 06:00, în zona cuprinsă între Bd. Camil Ressu şi Aleea Râmnicu Vâlcea.