Calea spre interzicerea trăsurilor cu cai în Central Park

După mai bine de 150 de ani în care au făcut parte din peisajul iconic al Manhattanului, trăsurile cu cai din Central Park ar putea dispărea. Conservancy-ul Central Park, organizația nonprofit care administrează parcul și care până acum a evitat să intre în dezbatere, și-a declarat sprijinul pentru un plan de eliminare treptată a industriei începând de vara viitoare, scrie AP News.

Într-o scrisoare adresată Consiliului Local pe 12 august, conducerea Conservancy a invocat impactul disproporționat al trăsurilor asupra siguranței publice și asupra drumurilor parcului, care devin tot mai aglomerate cu bicicliști, alergători, pietoni și familii cu cărucioare. „Nu putem rămâne blocați în timp”, a declarat Elizabeth Smith, CEO al organizației.

Orașe precum San Antonio, Chicago și Montreal au renunțat deja la astfel de curse, prin interdicții sau planuri de eliminare graduală.

Reprezentanții birjarilor spun că sunt vizați pe nedrept, mai ales că numărul trăsurilor a rămas aproape neschimbat de la al Doilea Război Mondial: 68 de proprietari licențiați, aproximativ 200 de cai și 170 de șoferi. Tururile sunt promovate ca experiențe „autentice”, cu tarife de 72 de dolari pentru primele 20 de minute.

Pentru Christina Hansen, conducătoare de trăsură și purtătoare de cuvânt a industriei, aceste curse reflectă chiar viziunea originală a arhitectului peisagist Frederick Law Olmsted: „Vedem parcul așa cum a fost gândit să fie văzut.”

Organizațiile de protecție a animalelor cer de ani de zile oprirea activității, invocând accidentele frecvente, stresul asupra cailor și condițiile improprii de trai. „Nu există o modalitate prin care să faci această industrie sigură și umană pentru cai”, spune Edita Birnkrant, directoarea grupului New Yorkers for Clean, Livable, and Safe Streets.

Apelul Conservancy a venit la scurt timp după moartea unei iepe de 15 ani, colapsată pe stradă lângă grajduri, și după două incidente recente în care cai speriați s-au desprins și au provocat accidente.

Rămâne de văzut dacă propunerea va ajunge la vot. Administrația primarului Eric Adams a transmis că va organiza discuții cu toate părțile implicate, amintind că fostul primar Bill de Blasio a eșuat în tentativa de a interzice trăsurile, în ciuda promisiunii făcute în campania din 2013.

Proprietarii susțin că animalele sunt bine îngrijite, cu controale veterinare semestriale, limită de vârstă (26 de ani), reguli de muncă legate de temperaturi extreme și vacanțe anuale de cinci săptămâni la pășune. Totuși, vizitele în grajduri dezvăluie lipsa spațiilor exterioare, caii fiind ținuți în boxe de 2,4 pe 3 metri.

Pentru unii turiști, plimbarea cu trăsura rămâne o atracție de neratat. Dar moartea cailor și acuzațiile de abuz i-au făcut pe alții să-și pună întrebări. „E trist, dacă așa stau lucrurile. Mă face să privesc diferit plimbarea”, a spus o turistă din Utah.