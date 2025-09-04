G4Media.ro
British Fashion Council a anunțat nominalizările pentru Fashion Awards 2025

jonathan anderson, loewe
Sursa foto: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca Press / Profimedia

British Fashion Council a anunțat nominalizările pentru Fashion Awards 2025

Fashion4 Sep 0 comentarii

British Fashion Council (BFC) a publicat lista nominalizaților pentru categoriile Designerul Anului, Designerul Britanic de Îmbrăcăminte pentru Femei, Designerul Britanic de Îmbrăcăminte pentru Bărbați și Vanguard Award, în cadrul Fashion Awards 2025, conform Fashion United.

Ceremonia anuală de premiere va avea loc pe 1 decembrie la Royal Albert Hall din Londra și va celebra talentele britanice și internaționale din modă, în timp ce va strânge fonduri pentru Fundația BFC, care sprijină industria modei britanice prin programe de educație, granturi și mentorat în afaceri.

Printre premiile centrale, designerul nord-irlandez Jonathan Anderson este din nou nominalizat la titlul de Designerul Anului, pe care l-a câștigat doi ani consecutiv. Anul acesta, el figurează pe listă atât pentru brandul său JW Anderson, cât și pentru noul rol de director de creație al casei Dior, poziție pe care a preluat-o în iunie. Anderson concurează cu Glenn Martens (Diesel și Maison Margiela), Martine Rose, Miuccia Prada (Miu Miu), Rick Owens și Willy Chavarria, toți fiind apreciați pentru „colecții inovatoare” care au avut „un impact notabil asupra industriei, definind forma modei mondiale”.

La categoria Designerul Britanic de Îmbrăcăminte pentru Femei, premiu ce recompensează talente locale cu impact global, câștigătoarea de anul trecut, Simone Rocha, este din nou nominalizată, alături de Charlotte Knowles și Alexandre Arsenault (Knwls), Emma Chopova și Laura Lowena (Chopova Lowena), Erdem Moralıoğlu (Erdem) și Sarah Burton (Givenchy).

Competiția pentru Designerul Britanic de Îmbrăcăminte pentru Bărbați se anunță una dintre cele mai disputate: Grace Wales Bonner (Wales Bonner), câștigătoarea ediției trecute, va concura cu Craig Green, Foday Dumbuya (Labrum London), Kiko Kostadinov, Nicholas Daley, precum și cu Stefan Cooke și Jake Burt (Stefan Cooke).

La categoria Vanguard Award, dedicată designerilor aflați „în avangarda noii generații de modă britanică” și care demonstrează „creativitate vizionară, leadership cultural și influență globală”, nominalizații sunt: Aaron Esh, Dilara Fındıkoğlu, Feben, Steve O Smith, Tolu Coker și Torishéju Dumi (Torishéju).

Lista a fost selectată de un juriu format din 19 critici, editori și cumpărători de renume, iar câștigătorii vor fi desemnați prin vot secret de către un comitet al industriei. Rezultatele vor fi anunțate la ceremonia din decembrie.

Pe lângă aceste categorii, Fashion Awards va celebra și accesoriile, modelele și liderii schimbării. De asemenea, BFC a confirmat anterior că designerul italian Brunello Cucinelli va primi Outstanding Achievement Award pentru „contribuția excepțională adusă lumii modei, ca pionier care a reușit să îmbine luxul și designul cu o abordare mai responsabilă a afacerilor”.

