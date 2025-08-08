G4Media.ro
BREAKING: UDMR respinge proiectul privind Pilonul II de pensii / Kelemen Hunor:…

Kelemen Hunor, UDMR
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

BREAKING: UDMR respinge proiectul privind Pilonul II de pensii / Kelemen Hunor: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!

8 Aug

UDMR respinge măsurile din proiectul privind Pilonul II de pensii, anunțat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor.

Acesta susține că în coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii.

„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!

Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință.

În coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii”, a declarat Kelemen Hunor într-o postare pe Facebook.

Context. Guvernul a avut pe ordinea de zi în ședința de vineri, în primă lectură, proiectul de lege de plată a pensiilor private, la 17 ani de la înființarea sistemului de pensii Pilon II din România. Legea va înlocui sistemul actual provizoriu.

Citește pe Economedia toate prevederile din proiectul care vizează schimbarea radicală a modului de plată a pensiilor din Pilonul II.

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria după ședința de Guvern, că limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani sunt propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”.

„Ne îndreptăm cu un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condițiile să iasă la pensie.”

Petrescu a explicat că în acest an circa 80.000 au îndeplinit condițiile de pensionare și „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”.

Citește integral BREAKING Șeful ASF: Limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani, propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”

