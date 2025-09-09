BREAKING Percheziții la ELCEN pentru luare și dare de mită / Sunt vizați directorul general și directorul comercial (surse)
Procurorii DNA efectuează marți percheziții în opt locații într-un dosar de luare și dare de mită în care sunt vizați șapte suspecți, inclusiv din conducerea companiei ELCEN, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei.
Potrivit surselor citate, sunt vizați directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial. Claudiu Crețu a fost susținut de PNL și a fost numit în mandatul de ministru al lui Sebastian Burduja.
Ministerul Energiei este principalul acţionar al companiei, deţinând 97,51% din acţiuni, restul acţiunilor fiind deţinute de SNGN Romgaz (2,49%).
Anterior, Crețu a fost director general la Compania Municipală Termoenergetica București, administrator special la Elcen, director adjunct la RADET, consilier la Minsiterul Finanțelor.
Timp de nouă ani (2005 – 2014) a fost ofițer la ministerul de Interne.
Astfel, între 2005 și 2013 a fost ofițer la “Protecţie internă și activități de prevenire și control intern”, iar între 2013 și 2-14 a fost detaşat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Integritate Colaborare cu alte ministere și entități
A absolvit în 1999 Liceu Seminarul teologic „Sf. Andrei” din Galați, după care Facultatea de Teologie, urmată de o licență la Facultatea de Drept a Academiei de Poliție A.I.Cuza. Are și un master în administrație publică europeană la aceeași academie de Poliție.
ELCEN “cooperează cu DNA în cadrul unei acțiuni de percheziție desfășurate la sediul companiei”
Compania Electrocentrale București (ELCEN) a confirmat, întru-un comunicat, că, în cursul zilei de marți, 9 septembrie 2025, reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autoritățile competente.
Reacția companiei, mai jos:
- “Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs. ELCEN cooperează în mod deplin pentru a facilita desfășurarea verificărilor.
- Conducerea companiei își reafirmă angajamentul față de respectarea legii și transparență în activitatea desfășurată. Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului.
- Menționăm că desfășurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activității ELCEN și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național.
- Compania va continua să colaboreze strâns cu autoritățile și va comunica în mod transparent orice informații suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal și de ancheta aflată în desfășurare”.
