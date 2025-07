UPDATE O mașină a intrat în mulțime pe bulevardul Santa Monica din Los Angeles/ 28 de persoane rănite, în apropierea unei săli de concerte

Cel puțin 28 de persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat într-o mulțime pe bulevardul Santa Monica din Los Angeles, în primele ore ale dimineții de sâmbătă, a anunțat Departamentul de Pompieri al orașului, citat de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit comunicatului, cel puțin trei persoane sunt în stare critică, iar alte șase au suferit răni grave.

Imagini postate pe platforma X (fostul Twitter) arată străzile izolate și victime fiind transportate cu ambulanțele.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre cauzele incidentului sau despre identitatea șoferului.

Potrivit CNN, incidentul a avut loc în apropierea unei săli de concerte.

Departamentul de pompieri a precizat că evenimentul s-a petrecut cu puțin timp înainte de ora 2:00 dimineața, ora locală (09:00 GMT).

Știrea inițială

Peste 20 de persoane au fost rănite în Los Angeles după ce o mașină a intrat în mulțime pe Santa Monica Boulevard, unul dintre cele mai renumite bulevarde ale orașului, transmite Le Figaro.

BREAKING: More than 20 injured after vehicle strikes crowd in Los Angeles overnight

Several people have been critically injured and many are in a serious condition.

The incident occurred on Santa Monica Boulevard. pic.twitter.com/l6E5xoyw8g

— Amy Mek (@AmyMek) July 19, 2025