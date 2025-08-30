G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un mort, cinci răniţi şi trei persoane arestate în Franţa, după ce…

Sursa foto: Pixabay

Un mort, cinci răniţi şi trei persoane arestate în Franţa, după ce șoferul unei maşini a intrat deliberat într-un grup, în urma unei altercații într-un bar

Articole30 Aug 0 comentarii

Şoferul unei maşini a lovit ”deliberat” un grup de persoane, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în centrul Evreux, în urma unei altercaţii într-un bar, omorând o persoană şi rănind alte cinci, două stare gravă, anunţă parchetul, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Într-un bar de vin din centrul oraşului, către ora locală 4.00 (5.00, ora României), ”a avut loc o altercaţie (…) între mai multe persoane, între o tânără şi mai mulţi bărbaţi”, declară unui corespondent AFP procurorul Republicii din Evreux Rémi Coutin.

Bodyguarzii au decis să scoată afară toate persoanele care se aflau în local – aproximativ 100 de oameni -, potrivit aceleiaşi surse,

”În acel moment, în urma altercaţiei care a avut loc înăuntrul clubului de noapte, o persoană s-a dus să ia un vehicul (…) şi a dat înapoi, cu mare viteză, în mulţime, care se afla în afara localului”, a adăugat magistratul.

”Avem, din nefericire, un bilanţ foarte grav, pentru că avem o persoană decedată la faţa locului şi cinci răniţi, două persoane în urgenţă absolută, la ora la care vorbim”, a precizat Coutin.

Cele cinci persoane au fost spitalizate la CHU Evreux.

Persoana ucisă este un bărbat, a precizat procurorul.

”Cel puţin două persoane care se aflau la bordul vehiculului şi o a treia care se afla în afară”, doi bărbaţi şi o femeie, au fost plasaţi în arest la Comisariatul din Evreux, a anunţat Coutin.

O anchetă în flagrant a fost deschisă cu privire la omucidere şi tentativă de omucidere, potrivit magistratului, care a exlus orice motiv ”terorist, cu caracter rasist sau de alt fel”.

”Pornim de la ideea unei altercaţii între clienţi ai acestui bar care, brusc, degenerează complet şi conduce la o dramă teribilă”, a rezumat el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Radu Marinescu, despre protestele magistraţilor: Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici grevă mascată nu poate să fie, până la urmă

Articole30 Aug
1 comentariu

UPDATE Bărbatul din Cluj suspectat că şi-ar fi ucis soţia cu mai multe lovituri de cuţit, descoperit mort pe malul Lacului Tarniţa

Articole30 Aug • 312 vizualizări
0 comentarii

Bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul iubitei sale, şi care se baricadase într-un apartament, a fost reţinut / Urmează să fie propusă arestarea sa preventivă

Articole30 Aug • 148 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.