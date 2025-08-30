Un mort, cinci răniţi şi trei persoane arestate în Franţa, după ce șoferul unei maşini a intrat deliberat într-un grup, în urma unei altercații într-un bar
Şoferul unei maşini a lovit ”deliberat” un grup de persoane, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în centrul Evreux, în urma unei altercaţii într-un bar, omorând o persoană şi rănind alte cinci, două stare gravă, anunţă parchetul, relatează AFP, transmite News.ro.
Într-un bar de vin din centrul oraşului, către ora locală 4.00 (5.00, ora României), ”a avut loc o altercaţie (…) între mai multe persoane, între o tânără şi mai mulţi bărbaţi”, declară unui corespondent AFP procurorul Republicii din Evreux Rémi Coutin.
Bodyguarzii au decis să scoată afară toate persoanele care se aflau în local – aproximativ 100 de oameni -, potrivit aceleiaşi surse,
”În acel moment, în urma altercaţiei care a avut loc înăuntrul clubului de noapte, o persoană s-a dus să ia un vehicul (…) şi a dat înapoi, cu mare viteză, în mulţime, care se afla în afara localului”, a adăugat magistratul.
”Avem, din nefericire, un bilanţ foarte grav, pentru că avem o persoană decedată la faţa locului şi cinci răniţi, două persoane în urgenţă absolută, la ora la care vorbim”, a precizat Coutin.
Cele cinci persoane au fost spitalizate la CHU Evreux.
Persoana ucisă este un bărbat, a precizat procurorul.
”Cel puţin două persoane care se aflau la bordul vehiculului şi o a treia care se afla în afară”, doi bărbaţi şi o femeie, au fost plasaţi în arest la Comisariatul din Evreux, a anunţat Coutin.
O anchetă în flagrant a fost deschisă cu privire la omucidere şi tentativă de omucidere, potrivit magistratului, care a exlus orice motiv ”terorist, cu caracter rasist sau de alt fel”.
”Pornim de la ideea unei altercaţii între clienţi ai acestui bar care, brusc, degenerează complet şi conduce la o dramă teribilă”, a rezumat el.
