Bărbatul care a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani a fost prins în afara municipiului Bacău / Era arestat preventiv pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe

Bărbatul de 58 de ani, care a evadat, miercuri, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, a fost prins în afara municipiului Bacău. El era ascuns în vegetaţia de pe câmpul în apropierea căruia a sărit din maşină, transmite News.ro.

”Echipele de căutare formate din poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi cei de penitenciar au depistat persoana căutată, ascunsă în vegetaţia de pe câmpul din afara municipiului Bacău”, a transmis IPJ Bacău.

Bărbatul a fost imobilizat şi preluat în custodia poliţiştilor.

”Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, sub aspectul comiterii infracţiunii de evadare. Mulţumim tuturor partenerilor instituţionali şi mass-mediei, pentru implicarea şi eforturile depuse, în vederea depistării persoanei în cauză”, a mai transmis sursa citată.

Deţinutul Crainiciuc Ştefan, în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru săvârşirea faptei de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe a fugit, miercuri, în jurul orelor 17.50, din autospeciala aflată în mişcare, aparţinând Penitenciarului Botoşani, în zona centurii Bacău, în timp ce era transferat la Penitenciarul Spital Jilava, secţia de Psihiatrie