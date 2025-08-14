Bărbatul care a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani a fost prins în afara municipiului Bacău / Era arestat preventiv pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe
Bărbatul de 58 de ani, care a evadat, miercuri, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, a fost prins în afara municipiului Bacău. El era ascuns în vegetaţia de pe câmpul în apropierea căruia a sărit din maşină, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Echipele de căutare formate din poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi cei de penitenciar au depistat persoana căutată, ascunsă în vegetaţia de pe câmpul din afara municipiului Bacău”, a transmis IPJ Bacău.
Bărbatul a fost imobilizat şi preluat în custodia poliţiştilor.
”Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, sub aspectul comiterii infracţiunii de evadare. Mulţumim tuturor partenerilor instituţionali şi mass-mediei, pentru implicarea şi eforturile depuse, în vederea depistării persoanei în cauză”, a mai transmis sursa citată.
Deţinutul Crainiciuc Ştefan, în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru săvârşirea faptei de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe a fugit, miercuri, în jurul orelor 17.50, din autospeciala aflată în mişcare, aparţinând Penitenciarului Botoşani, în zona centurii Bacău, în timp ce era transferat la Penitenciarul Spital Jilava, secţia de Psihiatrie
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, după un amplu efort al ofiţerilor de poliţie din întregul stat / Avea pregătire militară, era pasionat de vânătoare şi avea mai multe arme în casă
Au fost prinşi autorii atactului cu acid sulfuric asupra a doi tineri din Călăraşi / Sunt cercetaţi pentru tentativă de omor
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.