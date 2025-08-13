Bacalaureat 2025, sesiunea august. Subiectele și răspunsurile corecte de la proba la alegere au fost publicate de ministerul Educației / Primele rezultate – pe 18 august
Absolvenții de liceu au primit să rezolve varianta cu numărul 4 și au putut alege să susțină proba la una din 10 discipline.
BAC 2025 – a doua sesiune continuă joi, 14 august, cu proba la limba maternă pentru candidații aparținând minorităților naționale.
- Subiecte și bareme de corectare – Logică, Psihologie, Sociologie, Filosofie
- Subiecte și bareme de corectare – Anatomie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie organică / anorganică, Fizică TEO / TEHN
- Subiecte și bareme de corectare – Geografie, Economie
- Subiecte și bareme de corectare Informatică C/C++ și Pascal, Mate-info și Științe ale naturii
Când apar primele rezultate BAC 2025 toamnă
Primele rezultate vor fi publicate luni, 18 august, conform calendarului de la Ministerul Educației, până la ora 12. În aceeași zi, de la 14 la ora 18, pot fi depuse cererile de contestații și cererile de vizualizare, la centrele de examen, în format fizic sau online la adresa de mail indicată de fiecare liceu organizator de examen în parte.
Între 19 și 20 august are loc rezolvarea contestațiilor, iar pe 26 august, marți, se afișează online pe bacalaureat.edu.ro rezultatele finale. Edupedu.ro le va publica imediat ce vor fi disponibile.
