Bacalaureat 2025, sesiunea august. Subiectele și răspunsurile corecte de la proba la…

Bacalaureat 2025, sesiunea august. Subiectele și răspunsurile corecte de la proba la alegere au fost publicate de ministerul Educației / Primele rezultate – pe 18 august

Subiectele și baremele cu răspunsurile corecte pentru proba la alegere în funcție de profil de la examenul de Bacalaureat 2025 – sesiunea august au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), pe subiecte.edu.ro, la ora 15:00. 

Absolvenții de liceu au primit să rezolve varianta cu numărul 4 și au putut alege să susțină proba la una din 10 discipline.

BAC 2025 – a doua sesiune continuă joi, 14 august, cu proba la limba maternă pentru candidații aparținând minorităților naționale.

Când apar primele rezultate BAC 2025 toamnă

Primele rezultate vor fi publicate luni, 18 august, conform calendarului de la Ministerul Educației, până la ora 12. În aceeași zi, de la 14 la ora 18, pot fi depuse cererile de contestații și cererile de vizualizare, la centrele de examen, în format fizic sau online la adresa de mail indicată de fiecare liceu organizator de examen în parte.

Între 19 și 20 august are loc rezolvarea contestațiilor, iar pe 26 august, marți, se afișează online pe bacalaureat.edu.ro rezultatele finale. Edupedu.ro le va publica imediat ce vor fi disponibile.

