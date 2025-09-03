Autorităţile de la Chişinău avertizează cu privire la atacurile Rusiei asupra Republicii Moldova, în context electoral / Finanţări ilegale, proteste plătite, dezinformare, atacuri cibernetice, propagandă, inclusiv religioasă

Rusia continuă să atace Republica Moldova prin finanţări ilegale, proteste plătite, dezinformare, atacuri cibernetice, propagandă, inclusiv a celei religioase, a avertizat miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului de la Chişinău, Daniel Vodă, care a transmis într-o conferinţă de presă că instituţiile statului nu vor permite ca democraţia să fie vândută, informează Moldpres, transmite Agerpres.

Acesta a făcut referire la declaraţiile recente ale premierului Dorin Recean, care a subliniat că „Rusia a eşuat în Republica Moldova pentru că instituţiile statului au fost pregătite să acţioneze, cetăţenii noştri au ieşit la vot, iar un popor care votează nu poate fi înfrânt”.

„Din păcate, Rusia continua să atace Moldova prin finanţări ilegale, proteste plătite, dezinformare, atacuri cibernetice, propagandă, inclusiv a celei religioase. Instituţiile statului monitorizează non-stop aceste aspecte, le documentează în modul corespunzător şi acţionează prompt pe fiecare capitol în parte. Vreau să menţionez şi aspectul banilor murdari care sunt investiţi de către forţele care încearcă să deturneze parcursul european al ţării. În campania trecută s-au pompat peste 100 milioane de euro în acţiunile ilicite. Acum, în această campanie electorală, vedem că banii sunt trimişi prin criptomonede şi prin acţiuni de furt de date personale, despre care am avertizat oamenii. Aceste reţele sunt deconspirate, iar fluxurile ilegale sunt blocate. Acest lucru se va întâmpla şi în următoarea perioadă”, a explicat Daniel Vodă.

Purtătorul de cuvânt al guvernului a menţionat că poliţia şi instituţiile de drept aplică, în continuare, amenzi în cazurile de corupere electorală.

Daniel Vodă a vorbit şi despre obiectivul Kremlinului, care ar fi „blocarea cursului european” al Republicii Moldova.

„(…) Moscova vrea un guvern loial şi blocarea cursului european. (…) Federaţia Rusă continuă activităţile de propagandă agresivă. (…) Vedem şi alte riscuri de destabilizare care sunt evident promovate de către Kremlin – regiunea transnistreană, dar şi diaspora pot fi ţintele unor provocări. Autorităţile pregătesc toate scenariile de răspuns pentru a ne asigura că protecţia, inclusiv a votului democratic, este asigurată”, a adăugat Daniel Vodă.

În ultima perioadă, autorităţile din Republica Moldova au semnalat ingerinţe externe care s-au amplificat odată cu apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.