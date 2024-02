AUDIO Cât alcool consumăm: este sănătos să bem în fiecare zi un păhărel?

Care e treaba cu alcoolul? Hehe… ia uite ce subiect vesel am găsit.

Pe scurt aș spune că treaba cu alcoolul e bună dacă o stăpânești tu pe ea și nu invers. Știți că îmi place să dau sfaturi realiste, cu picioarele pe pământ. Într-o lume în care ne simțim tot mai stresați, obosiți, fugăriți, un pic de alcool parcă pune un soi de barieră la toată această “agresiune”. Efectul său de relaxare, de liniște în cap ne este de mare ajutor dacă știm să-l consumăm moderat.

Dacă ar fi să spunem o doză “recomandată” pe zi aceasta ar fi de 1 porție de alcool pe zi pentru femei și maxim 2 pentru bărbați cu obligativitatea unei zile de pauză pe săptămână. Unde porție înseamnă 1 pahar cu vin/echivalentul unei beri mici 5% alcool/30ml tărie.

Nu pot spune doza recomandată cu mâna pe inimă, pentru că alcoolul nu este aliment. Nu vine cu nutrienți în corp ci dimpotrivă, golește de vitamine și minerale și deshidratează.

Are un efect negativ asupra sportivilor, copiilor și adolescenților diminuând mult forța musculară și recuperarea după efort, crescând mult riscul de accidente, scăzând memoria și concentrarea, crescând deshidratarea și scăzând performanța sportivă.

În funcție de problemele tale de sănătate actuale sau moștenite de la părinți, medicul îți poate indica dacă poți consuma sau nu alcool, în ce gramaj și cu ce frecvență.

Dacă ești o persoană sănătoasă poți bea ocazional alcool.

Cât privește legătura cu mâncarea, ar trebui să știți următoarele:

Dacă mergi la un eveniment unde o să se bea, ai mai puține șanse să ți se facă rău a doua zi de dimineață dacă alegi să mănânci înainte de a te apuca de băut o masă proteică cu conținut mai ridicat de grăsimi: omletă cu brânză și legume; friptură de vită + salată de legume cu avocado; aripioare de pui cu legume; somon cu salată; cotlet de porc + murături. Ceva proteic și eventual gras e perfect, alcoolul o să se absoarbă pe îndelete și în felul acesta efectul său agresiv o să fie diminuat;

Nu alege dulciuri, paste, pizza întrucât în combinație cu alcoolul glicemia ta o să fluctueze și mai mult și tentația de a mânca iarăși ceva dulce la trezire o să fie și mai mare;

Hidratează-te bine de tot înainte, în timpul și după consumul alcoolului. 1-2 pahare de apă la fiecare pahar de vin băut;

Alcoolul conține calorii. Și nu puține. După grăsimi este următorul contributor, cu mult înaintea carbohidraților sau proteinelor;

Când vine vorba de slăbit, 3 pahare de vin pe săptămână nu o să oprească acest proces. În momentul în care consumăm alcool corpul nostru se grăbește să consume energia furnizată de alcool și oprește procesul de ardere a grăsimii pentru a furniza energie. Așadar, contează de câte ori ciocnim paharul în cadrul acestui proces;

Cât privește numărul de calorii al fiecărei băuturi în parte acesta crește cu gradele de alcool. Asta înseamnă că o băutură cu 5% conținut de alcool o să aibă mai puține calorii decât una cu 40% conținut de alcool. De aceea și băuturile spirtoase se beau în pahare mici și nu în pahare mari ca cele de bere.

Îmi aduc aminte de o discuție cu un client, de acum câțiva ani. Îl întrebam cum a fost cu meniul, dacă s-a descurcat, ce a băut (îmi spusese la prima întâlnire că lucrează în publicitate și jobul său creativ necesită inspirație din alcool, adică performează mai bine dacă are câteva pahare la bord).

Mi-a spus că e mândru de el că a băut numai băuturi curate: apă, cafea, votcă. Am simțit cum mi s-au apropiat așa “discret” ochii în cap și n-am rezistat să nu-i spun că votca are 40% alcool și că o fi ea băutură curată/fără adaosuri dar 1 shot are 100 calorii, deși seamănă de la distanță, nu e chiar ca apa.

Dacă vrei să diminuezi numărul caloriilor ingerate zilnic cele mai bune variante de băutură sunt: vinul roșu sec, șampania, vermutul uscat. Bea-le cu înghițituri mici, cu răbdare, cu bucurie. Dacă bei vin alb, puțină apă minerală nu strică niciodată. Ochiul o să se bucure de cantitatea mai mare iar mintea se va relaxa că își ia o binemeritată pauză de la …toate.

Cam acestea au fost gândurile mele pentru azi. Dacă vă interesează și alte subiecte lăsați un comentariu și le dezbatem în articolele viitoare.

Notă: Tania Fântână este Nutritionist Dietetician la FantanadeSanatate.com

