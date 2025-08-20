G4Media.ro
Atac PSD la USR: În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea…

PSD sigla
Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Atac PSD la USR: În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției!

Articole20 Aug 4 comentarii

PSD a lansat, miercuri, un atac la USR, partid pe care îl acuză că nu face nimic în Guvern, singura sa preocupare fiind să acuze PSD că nu participă la ședințele Coaliției.

„În vreme ce reprezentanții #PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției! Românii pot singuri trage concluziile: PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele!”, se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook a Partidului Social Democrat.

PSD enumeră proiectele la care lucrează reprezentanții săi și susține că USR ar fi trebuie să elaboreze pachetul de stimulare economică, la care nu se lucrează:

„✅ Pachetul privitor la TĂIEREA PRIVILEGIILOR, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD;
✅ REFORMA PENSIILOR SPECIALE, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD;
✅REFORMA ÎN SĂNĂTATE, proiect elaborat de Ministerul Sănătății, condus de PSD;
✅COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE, proiect elaborat de Ministerul Justiției, condus de PSD;
✅ REFORMA ADMINISTRAȚIEI LOCALE ȘI CENTRALE, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR – Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și AMR – Asociația Municipiilor din România;
✅Pachetul FISCAL, proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD;
✅ Pachetul de STIMULARE ECONOMICĂ, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR – la care NU s-a lucrat.”

„PSD a anunțat deja că va prezenta public soluțiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuția despre funcții”, se mai arată în postare.

4 comentarii

  1. doamne ce oameni harnici … unde ati fost in ultimii 35 ani ?

  2. PSD lucrează la un singur lucru: la furtul din banul public.

  3. Baș că e fix invers. Miniștrii USR sunt singurii care încearcă niște reforme.

  4. PSD si hărnicia :)))

    hărnicie la furat, acolo cu siguranță PSD excelează

