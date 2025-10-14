Casa Albă publică documentul prin care ţările semnatare se angajează să implementeze acordul privind Gaza

Casa Albă a publicat luni seară declaraţia semnată în aceeaşi zi în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh de ţările cu rol de mediatori între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas – SUA, Egiptul, Qatarul şi Turcia – în vederea încheierii acordului de pace din Fâşia Gaza, document în care cele patru state semnatare se angajează să implementeze acordul pentru a asigura stabilitatea în regiune atât pentru palestinieni, cât şi pentru israelieni, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Împreună, vom implementa acest acord într-un mod care să garanteze pacea, securitatea, stabilitatea şi oportunităţile pentru toate popoarele din regiune, inclusiv pentru palestinieni şi pentru israelieni deopotrivă”, se menţionează în documentul semnat de preşedinţii american Donald Trump, egiptean Abdel Fattah al-Sisi, turc Recep Tayyip Erdogan şi de emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani.

Cei patru lideri au semnat luni în Egipt un acord care prevede încheierea a doi ani de război în Fâşia Gaza, în calitatea lor de principali mediatori în conflictul declanşat după atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

„Salutăm angajamentul cu adevărat istoric şi implementarea de către toate părţile a Acordului de pace Trump, care pune capăt a peste doi ani de profundă suferinţă şi pierderi, deschizând un nou capitol pentru regiune, sub semnul speranţei, securităţii şi al viziunii comune de pace şi prosperitate”, se arată în declaraţie.

Textul indică, totodată, că „pacea durabilă va fi una în care atât palestinienii, cât şi israelienii vor putea prospera, cu drepturile fundamentale ale omului protejate”. „Ne angajăm să rezolvăm disputele viitoare prin acţiuni diplomatice şi negocieri, mai degrabă decât prin forţă sau conflicte prelungite”, se adaugă în document.

Declaraţia stipulează, de asemenea, că ţările susţin şi aprobă „eforturile sincere ale preşedintelui Trump de a pune capăt războiului din Gaza şi de a realiza o pace durabilă în Orientul Mijlociu”.

La încheierea summitului, autorităţile egiptene au publicat un comunicat prin care afirmă că rolul SUA reprezintă una dintre „garanţiile esenţiale” pentru realizarea păcii în Fâşia Gaza şi, prin extensie, în întreg Orientul Mijlociu.

În comunicat se mai menţionează că „procesul de pace necesită personalităţi excepţionale, capabile să întreprindă şi să implementeze iniţiative curajoase, precum preşedintele Trump”.

În acest context, Al-Sisi i-a transmis preşedintelui republican că participarea sa la viitoarea Conferinţă de Reconstrucţie în Gaza, programată pentru noiembrie la Cairo, este foarte importantă.