Primăria Arad va trimite 100.000 de notificări cetățenilor care nu şi-au asigurarat locuinţele împotriva dezastrelor/ Ce amenzi riscă cei care nu încheie asigurări obligatorii

Primăria Arad va trimite 100.000 de notificări celor care nu au asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale şi subliniază „gradul scăzut” de încheiere a acestor poliţe pentru locuinţe, care este de 23,71%, transmite Agerpres.

Printr-un comunicat de presă transmis marţi, Primăria Arad reaminteşte că există obligaţia legală de asigurare a locuinţelor împotriva dezastrelor naturale şi că pot fi aplicate amenzi.

„Având în vedere gradul scăzut de încheiere a asigurărilor obligatorii de locuinţă la nivelul UAT Arad, precum şi Dispoziţia primarului municipiului Arad nr. 1.302/19.06.2025, prin care au fost împuterniciţi poliţişti locali din cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 260/2008, în această perioadă se derulează o amplă acţiune de informare a cetăţenilor. De la mijlocul lunii septembrie şi până în prezent, poliţiştii locali au transmis prin poştă aproximativ 2.000 de înştiinţări către proprietarii care nu au încheiat poliţa obligatorie PAD. În perioada următoare, peste 100.000 de notificări vor fi comunicate persoanelor fizice şi juridice din municipiu”, se arată în comunicat.

Conform paginii web a Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) – paidromania.ro, la 30 septembrie, gradul de asigurare este de 23,71% în municipiul Arad, fiind în vigoare 48.499 de poliţe.

Asigurările obligatorii sunt pentru cutremure, alunecări de teren şi inundaţii şi se pot încheia şi online, pe site-ul PAID.

Costul anual este de 130 de lei pentru locuinţele de tip A (structură din beton, cărămidă arsă, piatră, lemn etc.) şi de 50 lei pentru locuinţele de tip B (pereţi din cărămidă nearsă sau alte materiale netratate).

Nerespectarea obligaţiei de asigurare se poate sancţiona cu amendă cuprinsă între 100 şi 500 de lei.