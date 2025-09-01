Asociaţia Internaţională a Specialiştilor în Genocid susține că Israelul comite un genocid în Gaza

Asociaţia Internaţională a Specialiştilor în Genocid, cea mai importantă din lume, a adoptat o rezoluţie prin care se afirmă că au fost îndeplinite criteriile legale pentru a stabili că Israelul comite un genocid în Gaza, a declarat luni preşedinta acesteia, Melanie O’Brien, conform agenției de știri Reuters, citate de Agerpres.

Optzeci şi şase la sută dintre cei 500 de membri ai Asociaţiei Internaţionale a Specialiştilor în Genocid au susţinut rezoluţia, care declară că „politicile şi acţiunile Israelului în Gaza îndeplinesc definiţia legală a genocidului din Articolul II al Convenţiei Naţiunilor Unite pentru prevenirea şi pedepsirea crimei de genocid (1948)”.

Rezoluţia de trei pagini adoptată de experţi solicită Israelului să „înceteze imediat toate actele care constituie genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii împotriva palestinienilor din Gaza, inclusiv atacurile deliberate împotriva civililor, printre care şi copii, şi uciderea acestora; înfometarea; privarea de ajutor umanitar, apă, combustibil şi alte bunuri esenţiale pentru supravieţuirea populaţiei; violenţa sexuală şi reproductivă; şi strămutarea forţată a populaţiei”.

Rezoluţia afirmă, de asemenea, că atacul Hamas asupra Israelului, care a precipitat războiul, echivalează cu crime internaţionale.

„Aceasta este o declaraţie definitivă din partea experţilor în domeniul studiilor despre genocid, conform căreia ceea ce se întâmplă pe teren în Gaza este genocid”, a declarat pentru Reuters preşedinta asociaţiei, Melanie O’Brien, profesoară de drept internaţional la Universitatea din Australia de Vest, specializată în genocid.

Serghei Vasiliev, profesor de drept internaţional la Open University din Olanda, care nu este membru al asociaţiei, a declarat pentru Reuters că rezoluţia arată că „această evaluare juridică a devenit mainstream în mediul academic, în special în domeniul studiilor despre genocid”.

Mai multe grupuri internaţionale pentru drepturile omului şi unele ONG-uri israeliene au acuzat deja Israelul de genocid. Săptămâna trecută, sute de angajaţi ai ONU de la Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, Volker Turk, i-au scris pentru a-i cere să descrie în mod explicit războiul din Gaza drept un genocid în desfăşurare, conform unei scrisori consultate de Reuters.

Nu a existat niciun răspuns imediat din partea Ministerului israelian de Externe, notează Reuters. Israelul a negat în trecut cu tărie că acţiunile sale în Gaza constituie genocid, şi se luptă cu un caz la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga, în care este acuzat de genocid.

Israelul a lansat atacul asupra Fâşiei Gaza în octombrie 2023, după ce luptători din Hamas, gruparea militantă palestiniană care controlează teritoriul, au atacat comunităţile israeliene, omorând 1.200 de persoane şi capturând peste 250 de ostatici.

De atunci, acţiunile militare ale Israelului au ucis 63.000 de persoane, au deteriorat sau distrus majoritatea clădirilor din teritoriu şi i-au forţat pe aproape toţi locuitorii săi să-şi părăsească locuinţa cel puţin o dată. Un organism global de monitorizare a foametei, legat de Naţiunile Unite, afirmă că anumite părţi ale teritoriului suferă acum de o foamete provocată de om, lucru pe care Israelul îl neagă de asemenea.

În Gaza, Hamas a salutat rezoluţia. „Această poziţie academică prestigioasă întăreşte dovezile documentate şi faptele prezentate în faţa instanţelor internaţionale”, a declarat Ismail Al-Thawabta, directorul biroului media al guvernului din Gaza, condus de Hamas.

Rezoluţia „impune o obligaţie legală şi morală asupra comunităţii internaţionale de a lua măsuri urgente pentru a opri crima, a proteja civilii şi a-i trage la răspundere pe liderii ocupaţiei”, a adăugat el.

De la înfiinţarea sa în 1994, Asociaţia Internaţională a Specialiştilor în Genocid a adoptat nouă rezoluţii care recunosc episoade istorice sau în curs de desfăşurare drept genocide.

Convenţia ONU din 1948 privind genocidul, adoptată în urma uciderii în masă a evreilor de către Germania nazistă, defineşte genocidul ca fiind crime comise „cu intenţia de a distruge, în totalitate sau parţial, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, ca atare”.

Aceasta impune tuturor ţărilor să acţioneze pentru a preveni şi a opri genocidul.