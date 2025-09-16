G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Asociația Aeroporturilor din România are un nou director: Bogdan Mândrescu, apropiat PSD,…

bogdan stelian mindrescu
Sursa Foto: Facebook

Asociația Aeroporturilor din România are un nou director: Bogdan Mândrescu, apropiat PSD, amendat pe când era secretar de stat în Ministerul Transporturilor pentru nereguli financiare / Prim-vicepreședinte e fratele lui Claudiu Manda, liderul PSD Craiova / Secretar general e directorul Aeroportului Sibiu, unde Parchetul European a demarat recent o anchetă

Articole16 Sep 0 comentarii

Asociația Aeroporturilor din România (AAR) are, începând de luni, o nouă conducere, președinte fiind ales Bogdan Mândrescu, director al Companiei Naționale Aeroporturi București, iar prim-vicepreședinte – Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova, anunță Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Manda este fratele lui Claudiu Manda, soțul primăriței municipiului Craiova, iar în funcția de secretar general a fost ales Sorin Gârdea, directorul Aeroportului Sibiu, acolo unde Parchetul European (EPPO) a demarat recent o anchetă, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 54 de milioane de euro, potrivit Turnul Sfatului.

Totodată, au fost desemnați șase vicepreședinți regionali: Bogdan Artagea (Constanța), Lucian Taropa (Timișoara), Ioan Măriuța (Suceava), Andrei Peti (Târgu Mureș), Răzvan Horga (Oradea) și Radu Bezniuc (Bacău).

G4Media a scris despre Mândrescu faptul că este un apropiat al PSD și este proaspăt numit director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

El a fost amendat recent cu 10.000 de lei în mandatul său anterior ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor pentru nereguli financiare. Amenda a fost contestată legal, Mândrescu susținând că nu a fost ordonator principal de credite, iar sancțiunea e disproporționată comparativ cu faptele imputate.

Cu toate acestea, el a fost numit director la CNAB pe 3 septembrie 2025, într-o procedură de selecție secretizată, fără semnături în cazierul fiscal, conform unui certificat recent eliberat.

Mândrescu a mai condus CNAB între 2017-2018, mandat încheiat cu demisia sa după controale ce au descoperit nereguli. Este cunoscut pentru legăturile sale cu PSD, partid cu influență semnificativă în Ministerul Transporturilor.

Indemnizația lunară brută a directorului general CNAB este de 69.348 lei, în contextul în care compania a înregistrat în 2024 un profit net de 608 milioane lei.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Asociația Aeroporturilor cere Guvernului „măsuri de supraviețuire”: ajutoare de stat, credite garantate, scutiri de taxe și impozite

Articole18 Iun 2020
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.