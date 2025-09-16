Asociația Aeroporturilor din România are un nou director: Bogdan Mândrescu, apropiat PSD, amendat pe când era secretar de stat în Ministerul Transporturilor pentru nereguli financiare / Prim-vicepreședinte e fratele lui Claudiu Manda, liderul PSD Craiova / Secretar general e directorul Aeroportului Sibiu, unde Parchetul European a demarat recent o anchetă

Asociația Aeroporturilor din România (AAR) are, începând de luni, o nouă conducere, președinte fiind ales Bogdan Mândrescu, director al Companiei Naționale Aeroporturi București, iar prim-vicepreședinte – Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova, anunță Agerpres.

Manda este fratele lui Claudiu Manda, soțul primăriței municipiului Craiova, iar în funcția de secretar general a fost ales Sorin Gârdea, directorul Aeroportului Sibiu, acolo unde Parchetul European (EPPO) a demarat recent o anchetă, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 54 de milioane de euro, potrivit Turnul Sfatului.

Totodată, au fost desemnați șase vicepreședinți regionali: Bogdan Artagea (Constanța), Lucian Taropa (Timișoara), Ioan Măriuța (Suceava), Andrei Peti (Târgu Mureș), Răzvan Horga (Oradea) și Radu Bezniuc (Bacău).

G4Media a scris despre Mândrescu faptul că este un apropiat al PSD și este proaspăt numit director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

El a fost amendat recent cu 10.000 de lei în mandatul său anterior ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor pentru nereguli financiare. Amenda a fost contestată legal, Mândrescu susținând că nu a fost ordonator principal de credite, iar sancțiunea e disproporționată comparativ cu faptele imputate.

Cu toate acestea, el a fost numit director la CNAB pe 3 septembrie 2025, într-o procedură de selecție secretizată, fără semnături în cazierul fiscal, conform unui certificat recent eliberat.

Mândrescu a mai condus CNAB între 2017-2018, mandat încheiat cu demisia sa după controale ce au descoperit nereguli. Este cunoscut pentru legăturile sale cu PSD, partid cu influență semnificativă în Ministerul Transporturilor.

Indemnizația lunară brută a directorului general CNAB este de 69.348 lei, în contextul în care compania a înregistrat în 2024 un profit net de 608 milioane lei.