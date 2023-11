Angela Gheorghiu, cea mai glamuroasă vedetă de operă din lume, potrivit World Record Academy

Cântăreața de operă și superstarul Angela Gheorghiu, născută în micul oraș Adjud, județul Vrancea, prin vocea sa magnifică și prezența scenică orbitoare, stabilește un record mondial fiind desemnată cea mai glamuroasă vedetă din această branșă, potrivit WORLD RECORD ACADEMY.

Angela Gheorghiu, născută Burlacu; născută la 7 septembrie 1965) este cunoscută în special pentru interpretările sale în operele lui Puccini și Verdi, recunoscută pe scară largă de critici și iubitori de operă ca fiind una dintre cele mai mari soprane din toate timpurile”, relatează worldrecordacademy.org

Începându-și cariera în 1990, și-a făcut debutul la Royal Opera House și la Opera de Stat din Viena în 1992, urmat de debutul la Metropolitan Opera din New York în 1993. A devenit o celebritatea internațională după ce a jucat rolul Violetta în La traviata de Verdi la Covent Garden în 1994. Printre rolurile sale emblematice se numără Mimì din La bohème, Magda din La rondine, rolurile principale din Tosca și Adriana Lecouvreur. A cântat frecvent cu tenorul francez Roberto Alagna (pe care l-a cunoscut în 1992 și cu care s-a căsătorit în 1996), în concerte și producții de operă (până la divorțul lor din 2013).

Vocea ei este descrisă ca fiind: „cea mai instantaneu recognoscibilă și interesantă voce de soprană a timpurilor noastre”, „un instrument lichid, de o mare frumusețe lirică, cu acute strălucitoare și filate, dar cu o gamă de contralto întunecată și vibrantă, care amintește de Maria Callas”, „cea mai glamuroasă vedetă de operă din lume”.

Ea a realizat o discografie substanțială în principal cu EMI Classics (absorbită de Warner Classics în 2013) și Decca, și deține mai multe premii Gramophone și doctorate onorifice.”

„Cea mai fermecătoare și talentată cântăreață de operă a timpului nostru (New York Sun). Încă din fragedă copilărie a fost evident că va deveni cântăreață, destinul ei era muzica. A urmat cursurile Liceului de Muzică din București și a absolvit Universitatea Națională de Muzică București. A studiat cu remarcabila profesoară de muzică Mia Barbu. Vocea magnifică a doamnei Gheorghiu și prezența orbitoare pe scenă au consacrat-o ca o supervedetă internațională unică în domeniul operei”, se arată pe site-ul oficial.

„Toate CD-urile sale au fost aclamate pe scară largă de către critici și au primit numeroase premii, cum ar fi Premiile Gramophone, Premiile Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique în Franța, Premiul Cecilia în Belgia, Deutsche Schallplattenkritik-Preis în Germania, Premiul Echo, Premiul italian Musica e dischi Foreign Lyric Production Award, Premiul Criticilor din SUA etc. Mss Gheorghiu a câștigat titlul de „Female Artist of the Year” la Classical Brit Awards în 2001 și 2010.”