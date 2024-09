Agenţia care o reprezintă pe soprana Angela Gheorghiu oferă clarificări privind incidentul de la Seul

Conducerea agenţiei care asigură managementul sopranei române Angela Gheorghiu, a emis un comunicat cu privire la incidentul petrecut la 8 septembrie la Seul, Coreea de Sud, potrivit operawire.com, transmite Agerpres.

„Doamna Gheorghiu regretă profund circumstanţele care au dus la incidentul de la Sejong Arts Center, de duminică. S-a convenit şi s-a confirmat în prealabil cu dirijorul şi echipa de producţie a (operei) ‘Tosca’ faptul că nu vor exista bisuri oferite de niciunul dintre interpreţi. Doamna Gheorghiu crede cu tărie că bisurile în afara unui cadru de concert-reprezentaţie perturbă fluxul narativ al operei”, a transmis agenţia Intermusica.

„În pofida acestui acord, cu puţin timp înainte de Actul 2, dirijorul a propus un bis pentru aria ei, ‘Vissi d’arte’, pe care doamna Gheorghiu l-a refuzat din nou pentru a menţine integritatea reprezentaţiei. Din păcate, această decizie nu a fost respectată în cazul Ariei 3, a tenorului, lucru pe care doamna Gheorghiu l-a perceput drept un afront personal, având în vedere convingerile sale ferme în această privinţă”, a precizat Intermusica în comunicatul său.

„Doamna Gheorghiu doreşte să îşi exprime respectul şi dragostea profundă faţă de publicul coreean, cu care a avut mulţi ani o relaţie minunată. Am fost deosebit de îngrijoraţi de nivelul extraordinar de abuz la care a fost supusă online, exacerbat de relatările incomplete din mass-media referitoare la acest incident”, a notat conducerea agenţiei.

Comunicatul vine la câteva zile după ce Angela Gheorghiu a întrerupt Actul 3 din opera „Tosca”, după ce publicul i-a solicitat tenorului coreean Alfred Kim un bis din „E lucevan le stelle”. Potrivit relatărilor, soprana a urcat pe scenă şi a făcut tot posibilul să-l oprească pe dirijorul Jee Joong-bae înainte de a afirma cu voce tare: „Scuzaţi-mă. Este un spectacol. Nu este un recital. Respectaţi-mă.”

Incidentul a generat reacţii negative din partea publicului care a huiduit-o pe soprană.

Organizatorii, Opera Metropolitană din Seul şi Sejong Arts Center, au emis duminică seara, imediat după incident, o declaraţie în care au menţionat: „Nu am mai auzit alte declaraţii sau explicaţii din partea ei cu privire la acest incident. Am depus oficial o plângere la compania care o reprezintă şi am solicitat oficial scuze de la Gheorghiu. În prezent, aşteptăm răspunsul ei şi vom stabili paşii următori în funcţie de răspunsul său”.

Reprezentaţia a fost organizată în cadrul unui eveniment care a marcat împlinirea a 100 de ani de la moartea lui Puccini, organizat de joi până duminică. Gheorghiu a interpretat rolul principal atât în spectacolul de deschidere cât şi în cel final.