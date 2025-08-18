Ministrul bulgar al Energiei promite continuarea sprijinului pentru sectorul minier în contextul preţurilor mari la electricitate

Ministrul bulgar al Energiei, Zhecho Stankov a promis luni, cu ocazia Zilei Minerului, că va continua măsurile de sprijin financiar pentru sectorul minier, care să ajute la contracararea preţurilor mari la electricitate, transmite agenția de știri BTA, citată de Agerpres.

Stankov a reamintit faptul că departamentul din cadrul Ministerului Energiei care este responsabil pentru eliberarea autorizaţiilor, supervizare şi gestionarea bazei de date cu privire la resursele subterane a fost primul pe care l-a condus în perioada în care a fost secretar de stat. La acea dată, a fost lansată o strategie pe termen lung cu privire la dezvoltarea sectorului minier, în colaborare cu Camera de Minerit şi Geologie din Bulgaria, cu un orizont de timp care se extinde până în 2050. Potrivit lui Stankov, chiar dacă această strategie funcţionează, ea trebuie să fie dezvoltată în continuare.

„În prezent, lucrăm în era digitalizării şi inteligenţei artificiale, dar oamenii rămân cel mai important activ al acestei industrii”, a subliniat Stankov.

Oficialul bulgar a menţionat dezvoltarea sustenabilă a sectorului minier, nu doar cu privire la creşterea extracţiei şi a productivităţii muncii graţie noilor tehnologii, dar şi prin îmbunătăţirea siguranţei lucrătorilor, creşterea veniturilor la buget şi noi instrumente în domeniul extragerii metalelor rare şi a materiilor brute.

„Cei 120.000 de oameni care lucrează, direct sau indirect, în industrie merită să fie sărbătoriţi pentru că asigură securitatea şi transformarea sectorului energetic. Fără ei, mineritul de cupru, zinc, aur, argint şi platină, precum şi procesul de transformare pur şi simplu nu sunt posibile”, a spus Stankov. Ministrul a menţionat, de asemenea, faptul că statul a sprijinit întotdeauna sectorul minier în momente dificile.

