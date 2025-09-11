Anchetatorii au găsit arma crimei în cazul asasinării lui Charlie Kirk, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump – un tânăr major, transmite News.ro.
Charlie Kirk, cofondator al asociației conservatoare Turning Point USA și fervent susținător al lui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs în cadrul unei mari adunări în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem.
Motivul atacului nu este cunoscut în acest moment. Guvernatorul republican al statului Utah,
Spencer Cox, a denunțat un „asasinat politic”.
