Anca Todoni, la cea mai bună clasare din carieră – Saltul din ierarhia WTA

Anca Todoni traversează o perioadă foarte bună, iar acest lucru se vede și în clasamentul WTA. Campioană la Santa Cruz, iar acum calificată în sferturi la Cali, Todoni se află în ierarhia Live pe cel mai bun loc al carierei.

Săptămâna trecută, Anca a câștigat titlul la turneul WTA 125 de la Santa Cruz, din Bolivia.

Parcursul bun continuă și la Cali, Columbia, acolo unde Anca s-a calificat în sferturi, faza a turneului unde va da peste Irina Begu.

Grație punctelor acumulate în ultima perioadă, Todoni va urca în ierarhia mondială, ea fiind tot mai aproape de intrarea printre primele 100 de jucătoare ale lumii.

În clasamentul WTA Live, Anca Todoni se găsește pe locul 111 (salt de șase poziții), cel mai bun al carierei, cu 668 de puncte.

În cazul în care va trece de Irina Begu în sferturile de la WTA Cali, Todoni ar ajunge la 690 de puncte, zestre care i-ar permite să urce până pe 106.

Mai mult decât atât, dacă ar câștiga turneul de la Cali, atunci Anca ar acumula 766 de puncte și ar urca până pe locul 102.

Schedule for Thursday:

🇷🇴Irina Begu vs 🇷🇴Anca Todoni – Around 2:00PM COT Event Time, 21:00 EET Rou, 19:00 UTC, 2:00PM EST US.

— Romanian Tennis (@WTARomania) November 7, 2024