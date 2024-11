Anca Todoni, campioană la Santa Cruz – Saltul impresionant din clasamentul WTA

Anca Todoni a câștigat turneul de la Santa Cruz (de categorie 125), după ce a trecut în finală de Emiliana Arango (234 WTA). Echilibru a fost doar în primul set (7-6(5)), în cel de-al doilea Todoni dominând categoric (6-0).

Finala a durat o oră și 34 de minute.

„Știu că nu am fost favorita voastră, dar ați creat o atmosferă fantastică. Le mulțumesc celor din echipa mea și familiei, au fost lângă mine de la început, așa că nu există cuvinte să îmi exprim recunoașterea față de ei” – Anca Todoni.

În urma rezultatului excelent de la turneul din Bolivia, Anca Todoni a urcat 21 de locuri în ierarhia mondială, ea aflându-se acum pe 117, cu 633 de puncte.

Reamintim că Todoni s-a aflat cel mai sus în carieră pe 115.

Sportiva din România va încasa un cec în valoare de 15.000 de dolari și 125 de puncte în ierarhia WTA de simplu după ce a devenit campioană la Bolivia Open.

Reamintim că jucătoarea noastră nu a cedat vreun set pe durata competiției de la Santa Cruz (a pierdut doar 15 game-uri).

Anca Todoni’s champion’s speech as the winner of the WTA125 Bolivia Open. pic.twitter.com/A2isxpz0w7

— Romanian Tennis (@WTARomania) November 3, 2024