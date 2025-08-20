Întâlnire diplomatică la Paris între Siria şi Israel în vederea unei „dezescaladări şi neamestecul în afacerile interne siriene”

Ministrul sirian de Externe Assaad Al-Shaibani s-a întâlnit cu o delegaţie israeliană, la Paris, pentru a discuta despre o ”dezescaladare” între cele două ţări vecine, în vederea unei consolidări a ”stabilităţii în regiunea” Orientului Mijlociu, potrivit agenţiei oficiale siriene de presă Sana, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Discuţii au avut loc marţi într-”un anumit număr de dosare privind consolidarea stabilităţii în regiunea (Orientului Mijlociu) şi în sudul Siriei” şi au vizat o ”dezescaladare şi neamestecul în afacerile interne siriene”, potrivit Sana.

Delegaţiile siriană şi israeliană au evocat ”supravegherea armistiţiului” în regiunea cu populaţie majoritar druză Suwayda, în care violenţe intercomunitare s-au soldat cu 1.400 de morţi potrivit unui ONG şi au antrenat interveşia Israelului.

Ele au abordat, de asemenea, problema unei reveniri la un Acord de dezangajare din 1974 între Israel şi Siria, prin care s-a creat o zonă-tampon.

”Aceste discuţii se desfăşoară cu o mediere americană, în cadrul unor eforturi diplomatice vizând o consolidare a securităţii şi stabiliătţii în Siria şi apărării unităţii şi integrităţii teritoriului” sirian, potrivit Sana.

ARMISTIŢIU

Siria şi Israelul se află în mod teoretic în continuare în război, însă mai multe reniuni diplomatice au avut loc în iulie, în vederea unei ”dezescaladări”.

Confruntări au avut loc în Suwayda între combatanţi din minoritatea druză, pe care Israelul susţine că vrea să-i protejeze, şi triburi sunnite.

În iulie, Israelul a bombardat palatul prezidenţial şi cartierul general al armatei siriene la Damasc, cu scopul de a obliga trupele siriene – desfăşurate în Suwayda – să se retragă.

Un armistiţiu a fost proclamat de către aurtorităţi la 19 iulie, după ce Washingtonul a anunţat că a negociat un armistiţiu între Israel şi Siria, pentru a evita o escaladare.

Acest armistiţiu fragil este respectat în continuare, însă tensiuni puternice există în continuare în Suwayda.

Israelul a efectuat sute de atacuri în Siria şi incursiuni în sudul Siriei, după înlăturarea în decembrie a lui Bashar al-Assad de la putere de către noile autorităţi islamiste.