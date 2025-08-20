China urmăreşte să înceapă extragerea minerurilor şi să adauge Afganistanul în „Noile Drumuri ale Mătăsii”

Guvernul de facto din Afganistan a dat asigurări miercuri că ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a exprimat la Kabul intenţia ţării sale de a începe în acest an operaţiunile de extracţie a minereurilor în Afganistan şi a invitat oficial regimul taliban să se alăture iniţiativei sale ambiţioase de infrastructură „Noile Drumuri ale Mătăsii”, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Anunţurile, care constituie cel mai important sprijin economic din partea Beijingului pentru guvernul de facto al talibanilor până în prezent, au avut loc în cadrul unei întâlniri în capitala afgană între şeful diplomaţiei chineze Wang Yi şi omologul său taliban, Amir Khan Muttaqi.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Kabul, Wang Yi a afirmat că „ţara sa este interesată ca Afganistanul să se alăture oficial Iniţiativei Noile Drumuri ale Mătăsii” şi a adăugat că „vor să înceapă operaţiunile practice de extracţie a minereurilor în acest an”.

La rândul său, Muttaqi a calificat relaţiile bilaterale ca fiind în creştere şi a apreciat China ca un bun partener comercial, subliniind că volumul de comerţ anual dintre cele două ţări ajunge la un miliard de dolari.

Ministrul de externe afgan a reiterat, de asemenea, angajamentul său faţă de securitate în regiune. „Pământul Afganistanului nu va fi folosit niciodată împotriva vecinilor săi”, a afirmat el.

În cadrul întâlnirii, Muttaqi i-a prezentat omologului său chinez „propuneri practice” pentru cooperarea în domeniul transportului şi al relaţiilor bancare, solicitând înfiinţarea de comisii interguvernamentale pentru a extinde cooperarea economică.

Conform comunicatului, Wang Yi a promis că „ţara sa va continua să ofere sprijinul politic şi economic Afganistanului şi se va strădui să elimine obstacolele existente în domeniul produselor agricole şi altor importuri afgane”.

Întâlnirea bilaterală a avut loc cu prilejul summitului trilateral găzduit miercuri de Kabul, la care participă şi ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar, şi care îşi propune să întărească cooperarea politică şi economică în regiune.