Anca Todoni, încă un rezultat important – Va juca în sferturi la WTA Cali contra Irinei Begu

Anca Todoni și Irina Begu vor fi adversare în sferturile turneului WTA 125 de la Cali, Columbia.

Cap de serie opt, Anca Todoni a trecut de Solana Sierra (156 WTA) în două seturi, scor 6-4, 7-6(5). Partida a durat o oră și 41 de minute.

Anca is on fire here recently, winning another 125 trophy last week. This match was her tightest one yet, but was still able to pull it out in a 2nd set tiebreak. Now she will face fellow Romanian Irina Begu at the WTA125 Cali QF. Anca Todoni defeated Solana Sierra 6-4, 7-6. pic.twitter.com/OgqqPU5Gwy

— Romanian Tennis (@WTARomania) November 6, 2024