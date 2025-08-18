G4Media.ro
SURSE Copac căzut peste două femei pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei / Femeile au primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar apoi au fost transportate la spital pentru investigaţii / A fost avariată şi o maşină parcată

Două femei au fost rănite, după ce un copac a căzut peste ele, pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei. Femeile au primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar apoi au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare, informează Poliţia municipiului Bucureşti. Potrivit sursei citate, a fost avariată şi o maşină parcată în zon.

Poliţia Capitalei informează că luni poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 2 a căzut un copac, două femei fiind rănite.

Ar fi vorba, potrivit surselor G4Media, de mătușă și nepoată, iar incidentul  a avut loc pe strada Maria Rosetti nr. 45 din București. Victimele așteptau o mașină pe trotuar când a căzut un copac peste ele. Tânăra s-a ales cu o plagă de aproximativ trei centimetri la cap.

La faţa locului s-au deplasat, de urgenţă, poliţiştii subunităţii, care au constatat că cele sesizate se confirmă.

Cele două femei au primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind transportate la spital, pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare.

De asemenea, în urma evenimentului, un autoturism parcat în zonă a fost avariat. Mașina avea un geam spart și mai multe zgârieturi pe caroserie, potrivit surselor G4Media.

 

