Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu

Descoperit în Botswana, o ţară din sudul Africii, al doilea diamant ca mărime din lume, aflat în proprietatea unei companii din oraşul belgian Anvers, ar putea fi expus într-un muzeu, au declarat luni reprezentanţii acestei firme, citaţi de AFP, transmite Agerpres.

Deşi a refuzat să ofere detalii despre interesul unor eventuali cumpărători, compania HB Antwerp a dezvăluit că a primit multe semnale de acest fel, „de peste tot din lume”, potrivit directoarei sale de comunicare, Margaux Donckier.

„Diamantele brute cu o dimensiune atât de excepţională ar putea ajunge foarte bine într-un muzeu sau în mâinile unui şeic care ar dori să-şi completeze colecţia”, a adăugat ea, prezentând această piatră preţioasă în faţa unei echipe de jurnalişti de la AFP.

„Motswedi”, al doilea diamant ca mărime din lume, cu 2.488 de carate şi cântărind o jumătate de kilogram, a fost extras în vara anului 2024 din mina Karowe din nord-estul statului Botswana, primul producător de diamante din Africa.

Această mină se află în proprietatea companiei miniere canadiene Lucara, care a încheiat un parteneriat cu HB Antwerp pentru ca firma belgiană să se ocupe de prelucrarea şi comercializarea oricărei pietre preţioase ce depăşeşte 10,8 carate.

În ultimul an, compania belgiană a anunţat că a ajuns în posesia a cel puţin trei diamante brute care depăşesc 1.000 de carate, prezentate ca o dovadă a faptului că Anvers rămâne un important centru dedicat tăierii şi şlefuirii diamantelor, în pofida unei concurenţe internaţionale în creştere.

Pentru a estima valoarea lui „Motswedi”, diamantul va trebui să fie analizat cu un scaner, o tehnică ce va permite o primă evaluare a impurităţilor pe care le conţine, a explicat Margaux Donckier. „Este foarte dificil să îi atribuim un preţ în acest stadiu”, a adăugat ea. Numele acestui diamant înseamnă în limba tswana „izvor sau scurgere de apă subterană”.

Înainte de descoperirea sa în august 2024, cel mai mare diamant găsit în Botwsana era o piatră preţioasă de 1.758 de carate, extrasă tot de compania Lucara, în 2019, şi denumită „Sewelo”, care înseamnă „descoperire rară” în limba tswana.

De mărimea unei mingi de tenis, acel diamant a fost cumpărat de casa de modă Louis Vuitton, deţinută de grupul de lux LVMH, pentru o sumă ce nu a fost dată publicităţii.

Recordul pentru cel mai mare diamant din lume este deţinut în continuare de „Cullinan”, care a fost extras în 1905 dintr-o mină din Africa de Sud şi are 3.106 de carate.