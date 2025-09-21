Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major

Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Atacul de sâmbătă a vizat furnizorul de sisteme de check-in şi îmbarcare Collins Aerospace, parte a grupului RTX, afectând operaţiunile de la Heathrow, aeroportul din Berlin şi Bruxelles. Pasagerii s-au confruntat cu cozi lungi, întârzieri şi zeci de anulări de zboruri.

La Bruxelles, 45 din cele 257 de zboruri programate pentru duminică au fost anulate, însă ajustările operaţionale au redus timpii de aşteptare.

”Întârzierile variază între 30 şi 90 de minute”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

La Berlin Brandenburg, problemele persistau, dar era folosit un sistem manual de rezervă, fără întârzieri majore. Heathrow a confirmat că ”marea majoritate a zborurilor” au continuat să decoleze, deşi lucrările de recuperare a sistemului continuau.

Potrivit Cirium, furnizor de date din aviaţie, nivelul întârzierilor era „scăzut” la Heathrow, ”moderat” la Berlin şi ”semnificativ” la Bruxelles, dar în scădere.

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cibernetice care au afectat sectoare variind de la sănătate la industria auto. RTX a descris situaţia ca pe ”o perturbare de natură cibernetică” şi a precizat că a fost afectat software-ul MUSE, utilizat de mai multe companii aeriene.