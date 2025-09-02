Administratoarea Centrului Educaţional din Timişoara, unde un copil de un an şi opt luni a murit înecat în iaz, a fost reţinută

O femeie de 33 de ani, administrator la centrul Educaţional din Timişoara unde un copil de un an şi opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, a fost reţinută pentru 24 de ore. Ea este acuzată de ucidere din culpă, transmite News.ro.

”În urma probatoriului administrat în cauză de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, a fost reţinută o femeie de 33 de ani, administratoarea Centrului Educaţional, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Timiş.

Femeia a fost dusă în arestul Poliţiei şi în continuare poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii acestui incident.

Cercetarea s-a desfăşurat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Luni, un băiat de un an şi opt luni a fost găsit înecat într-un iaz ornamental. El se afla la un Centru Educaţional din Timişoara care se află lângă un restaurant. Conduerea restaurantului a permis celor din Centrul Educaţional să folosească curtea unde se află şi iazul ornamental în care băieţelul şi-a pierdut viaţa.