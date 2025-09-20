Patru persoane implicate în scandalul de la Ţăndărei, în urma căruia o persoană a murit, reţinute / 40 de poliţişti şi jandarmi patrulează în localitate

Trei bărbaţi şi o femeie, implicaţi în scandalul de la Ţăndărei, în urma căruia o persoană a murit, au fost identificaţi, fiind reţinuţi pentru 24 de ore. În Ţăndărei sunt în continuare 40 de poliţişti şi jandarmi, pentru a menţine ordinea şi a împiedica noi incidente, transmite News.ro.

”În cursul nopţii trecute, în urma activităţilor complexe derulate de poliţisti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Ialomiţa, persoanele implicate au fost identificate, patru dintre acestea fiind reţinute”, a transmis, sâmbătă, IPJ Ialomiţa.

Sursa citată a precizat că, astfel, trei barbaţi si o femeie, cu vârste cuprinse între 19 şi 43 de ani, au fost introduse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Ialomiţa.

”La acest moment, pe raza oraşului Ţăndărei acţionează aproximativ 40 de efective de poliţişti şi jandarmi, pentru menţinerea climatului de siguranţă publică. În cauză cercetările sunt continuate într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor”, au mai transmis poliţiştii.

Mai multe persoane au fost implicate, vineri după-amiază, într-un scandal izbucnit la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, două persoane fiind rănite şi transportate la spital. Unul dintre bărbaţi, care a fost înjunghiat, a murit. Poliţiştii au stabilit că acest conflict a pornit de la doi fraţi care au o dispută pe un teren.