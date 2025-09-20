G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Patru persoane implicate în scandalul de la Ţăndărei, în urma căruia o…

sursa foto: IPJ Botoșani

Patru persoane implicate în scandalul de la Ţăndărei, în urma căruia o persoană a murit, reţinute / 40 de poliţişti şi jandarmi patrulează în localitate

Articole20 Sep • 182 vizualizări 0 comentarii

Trei bărbaţi şi o femeie, implicaţi în scandalul de la Ţăndărei, în urma căruia o persoană a murit, au fost identificaţi, fiind reţinuţi pentru 24 de ore. În Ţăndărei sunt în continuare 40 de poliţişti şi jandarmi, pentru a menţine ordinea şi a împiedica noi incidente, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”În cursul nopţii trecute, în urma activităţilor complexe derulate de poliţisti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Ialomiţa, persoanele implicate au fost identificate, patru dintre acestea fiind reţinute”, a transmis, sâmbătă, IPJ Ialomiţa.

Sursa citată a precizat că, astfel, trei barbaţi si o femeie, cu vârste cuprinse între 19 şi 43 de ani, au fost introduse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Ialomiţa.

”La acest moment, pe raza oraşului Ţăndărei acţionează aproximativ 40 de efective de poliţişti şi jandarmi, pentru menţinerea climatului de siguranţă publică. În cauză cercetările sunt continuate într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor”, au mai transmis poliţiştii.

Mai multe persoane au fost implicate, vineri după-amiază, într-un scandal izbucnit la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, două persoane fiind rănite şi transportate la spital. Unul dintre bărbaţi, care a fost înjunghiat, a murit. Poliţiştii au stabilit că acest conflict a pornit de la doi fraţi care au o dispută pe un teren.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zece persoane aflate în penitenciare, cercetate de DIICOT pentru constituirea unei grupări care procura şi distribuia droguri în unităţi de detenţie, impregnate pe foi trimise ca ”scrisori”

Articole16 Sep • 464 vizualizări
0 comentarii

Bătaie în trafic, pe un mare bulevard din Ploieşti / Circulaţia a fost blocată pe un sens de mers / Când a ajuns Poliţia, persoanele implicate plecaseră

Articole16 Sep • 1.478 vizualizări
1 comentariu

Trei membri ai clanurilor interlope care s-au bătut în plină zi în Craiova au fost reținuți pentru 24 de ore. Bătaia s-a soldat cu un deces și patru răniți

Articole14 Sep • 682 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.